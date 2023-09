La Xunta denuncia la supresión del 12% de los trenes en Galicia: “No tiene sentido”

La situación del ferrocarril en Galicia en el arranque de este curso escolar pasa a la primera plana del debate público y político. El Consello da Xunta abordó este jueves un informe en el que reseñaron una “evidentísima reducción” de la oferta en este medio de transporte con respecto a antes de la pandemia de hasta el 12%. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señalaba que “no tiene sentido estar fomentando el uso del transporte ferroviario y por otra lado suprimir frecuencias” en referencia a la contradicción entre el mensaje lanzado por el Gobierno central y la realidad que se padece.

Según el documento presentado en el Ejecutivo autonómico se contabilizan 31 conexiones diarias y 202 semanales que no se han recuperado desde la irrupción del COVID-19 hace tres años y medio. Rueda centra este problema en el Eje Atlántico ya que “el número de plazas es muy pequeño” y no cubre las demandas de los usuarios”. La situación, constante durante los últimos años los viernes y domingos, se ha extendido ya a lunes y jueves; impidiendo que trabajadores, estudiantes, turistas o ciudadanos que tienen una urgencia puedan desplazarse en la línea que conecta A Coruña y Vigo si no adquieren el billete con antelación.

“A la Xunta no le queda otra que demandar a quien tiene la capacidad y tuvo capaz de suprimir que vuelva a recuperar esas frecuencias”, ha dicho en referencia al Ministerio de Transportes; quien confirmó esta semana que el objetivo es reponer los servicios previos a la pandemia para satisfacer la demanda.

Para Rueda, las limitaciones de material rodante o los problemas de personal en la conducción, intervención y mantenimiento son “excusas” con las “que no podemos estar de acuerdo en absoluto”. Frente a ello, ha dicho que la Xunta está reforzando el transporte público por carretera que es de su competencia, con un “aumento del 5 % en los autobuses”. Sin embargo, los usuarios han denunciado que este incremento es insuficiente y que las concesiones de estas líneas sufren los mismos problemas: retrasos, fallos en la web, esperas de horas en las terminales y horarios que no se adaptan a sus necesidades.

Reunión con Transportes

Sin embargo, el presidente de la Xunta no se posiciona sobre si asumirá parte de la financiación de estos servicios como sí se ha hecho en otras autonomías gobernadas por el PP, con bonificaciones y transferencias en Andalucía o Castilla y León. Este será “uno de los temas fundamentales” que la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, abordará en la reunión del próximo miércoles 4 de octubre mantendrá con el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Mientras el calendario político sigue paralizado y los trenes continúan llenándose, la Asociación Media Distancia Galicia que agrupa a los usuarios del Eje Atlántico continúa sus movilizaciones. El próximo lunes mantendrán una reunión con la Delegación del Gobierno en la comunidad para trasladar las novedades en una situación que llevan denunciando casi dos años.

Entre sus demandas, la continuidad de la bonificación en los abonos gratuitos o un modelo que siga bonificando a los viajeros recurrentes durante el próximo año, ya que todavía no está garantizado.