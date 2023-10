Juan Carlos I deja Galicia con el deseo confeso de volver a residir en España

Una semana después de dar comienzo a su cuarta visita a España tras instalarse en Emiratos Árabes en agosto de 2020, Juan Carlos I dijo ayer de nuevo adiós a su país con una gran sonrisa y confesando que sus deseos pasan por quedarse a vivir en España. Así lo expresó cuando, a las 9.00 horas, abandonaba el domicilio de su amigo Pedro Campos en Nanín (Sanxenxo), donde se ha alojado también en esta ocasión, para dirigirse al aeropuerto de Vigo y coger un avión privado con destino a Niza, en Francia.

“Muy bien, estupendamente. Muchísimas gracias por todo”, dijo el rey emérito mérito al abandonar Sanxenxo, feliz tras una visita en la que se ha dejado ver más que nunca y en la que se mostró por fin su lado más familiar, cercano y desenfadado, después de haber mantenido un perfil bajo y discreto en sus anteriores viajes a nuestro país.

“Por supuesto”, confesó al ser preguntado si le gustaría quedarse a vivir en España. Por el momento, volverá a España a finales de mes para estar presente en la celebración familiar de la mayoría de edad de la princesa Leonor. Así, aunque no está prevista su participación en el acto institucional en el que la hija de Felipe VI jurará la Constitución como heredera al trono, todo apunta a que no se perderá la comida de carácter privado que tendrá lugar posteriormente en el Palacio de El Pardo.

Antes de esa cita, también es muy posible que unos días antes vuelva a acudir a Sanxenxo, ya que el 21 y 22 de octubre está programada en su Real Club Náutico otra regata de la Copa de España de la clase 6 Metros, a la que pertenece el Bribón, barco con el que compitió este fin de semana pero con el que no pudo lograr la victoria. Quedó en quinto lugar, lastrado por un error de maniobra en la primera manga. Al respecto, algunas fuentes ya daban ayer por hecho su presencia de nuevo en la ría de Pontevedra en esas fechas, si bien todo dependerá finalmente de las condiciones climatológicas.

Atrás quedan unos días en los que el rey emérito, de 85 años, no solo ha competido en la regata que lleva su nombre sino que ha podido disfrutar de parte de su familia. El miércoles recibía la visita de su hermana la infanta Margarita, a la que no veía desde que se marchó de España, de sus sobrinos Alfonso y María Zurita, y del hijo de ésta, Carlitos, ahijado de Juan Carlos I. Y el viernes era la infanta Elena de Borbón la que viajaba a Sanxenxo para estar con su padre el fin de semana, demostrando la especial relación que les une y confirmando, una vez más, que es la persona más cercana al rey emérito. Pero no hubo encuentro con su hijo, el rey Felipe VI.

Además de la vela y la familia, el emérito también gozó con la gastronomía. Protagonizó varias salidas –algo que no hizo en sus tres visitas anteriores– para disfrutar de la comida gallega. Así, se le vio cenando en una conocida marisquería de O Grove, en el Club Náutico de Sanxenxo con su tripulación, o en un barco en alta mar.