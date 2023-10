La instalación de contadores individuales de calefacción para cada vivienda en edificios con calderas comunitarias vivió su primer empujón hace tres años, cuando la normativa española traspasó la exigencia de la UE para ahorro energético: permitiría ahorrar hasta un 25% de los costes y emisiones de partículas contaminantes de las calderas de gasoil. Los medidores empezaron a sonar en el orden del día de las reuniones de muchas comunidades de propietarios: hasta 89.900 viviendas en Galicia eran susceptibles de ponerlos en marcha. Y la medida sintió un nuevo impulso recientemente, por motivos más economicistas: las subidas de los combustibles empujaron el interés entre los vecinos de pagar por el consumo real y no repartir a escote el gasto del edificio. Pero, a pesar de ambos espaldarazos, sigue al ralentí.

Empresas instaladoras reconocen que en la actualidad existe un “cuello de botella” en Galicia, y que, de las aproximadamente 89.900 viviendas susceptibles de esta instalación, solo unas 13.200 cuentan ya con el sistema. O, lo que es lo mismo, unos 76.700 pisos gallegos aún están a la espera, o bien porque lo han descartado o porque no tienen instaladores disponibles, según datos del director general de la empresa de capital gallego Existe Energy Services, Luis Fernando Anchelergues. Aluden a la falta de mano de obra —fontaneros especializados que colocan las válvulas termostáticas— y las citas ya son para 2024.

De todos modos, la reciente moratoria dada por el Estado a la Tarifa de Último Recurso (TUR) 4 —tarifa regulada de gas, cuyo precio es supervisado por el Gobierno cada tres meses—, que iba a acabar este año, pero se ha ampliado hasta septiembre de 2024, supondrá una prórroga adicional ya que obliga a la instalación de medidores.

“En Pontevedra y Ourense se está cumpliendo relativamente bien, y el cuello de botella es la mano de obra para realizar las instalaciones. En A Coruña y Lugo va mucho más lento”, explica Anchelergues. “En todas las comunidades de propietarios donde se han instalado los repartidores de costes, como mínimo se han conseguido ahorros del 25% en el consumo de combustible, llegando en algunos edificios a un ahorro de más del 40%”, asegura el profesional.

Por grado de instalación, Pontevedra se situaría con un 20% de entre unas 36.800 viviendas diana; es decir, estarían ya contando con el sistema unos 7.300 pisos —mayoritariamente repartidos entre las ciudades de Vigo y Pontevedra—. Luego, seguiría Ourense son un grado de instalación de un 15%, lo que representaría unas 1.600 de entre 10.700 susceptibles de contar con este sistema. Y, ya por detrás, con un 10% de medidores ya instalados, estarían las provincias de A Coruña (de un total de 32.300 posibles) y Lugo (de entre casi 9.000 viviendas). “El tradicional reparto por coeficiente en las comunidades de propietarios no incentivaba el ahorro pero ahora, el hecho de poder medir y regular el consumo de calefacción te permite tomar decisiones para disminuir el gasto en la misma”, aseguran también en Existe Energy Services. Una vez instalados los contadores la factura de calefacción podría ahorrar hasta en 230 euros al año, añaden.

El vicepresidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Antonio Maigler, indica que, entre las comunidades que no estaban obligadas a la instalación —después de la zonificación realizada por el Gobierno—, se hizo un informe para evaluar la viabilidad económica de la inversión a cuatro años, que dejó exentos a edificios en los que técnicamente la instalación no era rentable. “El plazo de amortización era superior en muchas comunidades a los cuatro años”, añade, y en esos casos se comunicó ya en 2021 en la Xunta que no se pondrían. “Ahora hay cierto retraso, estamos terminando aún los edificios que sí estaban obligados a instalarlo, justos de plazo. Lo que ocurre siempre... Al final, se concentra toda la demanda a última hora y se sufre problemas de mano de obra”, completa.

De todos modos, para Antonio Maigler, el sistema de medición individual no beneficia a todas las comunidades en las que se exige su instalación. “Lo que ocurre con los edificios de bloques altos con calefacción central es que están pensados para que toda la comunidad ponga la calefacción a la misma hora. En los de unas 60 viviendas, si solo en los últimos pisos o los que dan al norte —cuatro o cinco— ponen la calefacción, la factura de reparto de costes les penaliza. Por eso, creemos que este sistema repartidor de costes está más pensado para zonas de frío como Lugo o Ourense que para esta zona templada de Pontevedra o Vigo, porque se aplica un porcentaje del consumo de combustible solo a los que consumen”, añade. Eso están empezando a ver en algunos de los edificios en los que los contadores están instalados, aunque voluntariamente.

En lo que respecta al precio, fuentes consultadas aseguran que un repartidor de costes vale unos 25 o 30 euros por aparato. En una vivienda con 8 radiadores, la instalación rondaría los 200 euros, explican. Existe también la opción de alquilar los repartidores, en lugar de comprarlos, a un precio de 20 euros por año, para una vivienda de 8 radiadores, siguiendo con el ejemplo.