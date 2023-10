Sánchez da protagonismo a Besteiro en la antesala de las autonómicas al incluirlo en la negociación de la investidura

Oficialmente el PSdeG no tiene candidato a la presidencia de la Xunta para unas elecciones que como muy tarde serán en verano del año que viene, aunque se da por hecho que serán antes. Oficialmente el partido en Galicia espera una decisión de Ferraz para convocar las primarias suspendidas en septiembre para elegir cabeza de cartel a la espera que se resuelva la gobernabilidad estatal. Eso oficialmente, pero Pedro Sánchez no da puntada sin hilo, y las dos últimas decisiones que ha tomado con respecto al PSdeG señalan un candidato claro: el lucense José Ramón Gómez Besteiro. Es decir se mantiene el plan original, cuando la pasada primavera el presidente del Gobierno, hoy en funciones, le nombró delegado del Gobierno en Galicia. Ya entonces se pretendía dar visibilidad a Besteiro y empezar a lanzarlo como rival de Alfonso Rueda y Ana Pontón por la presidencia de la Xunta. Besteiro llevaba siete años apartado de la escena política, pendiente de que se archivaran las causas judiciales abiertas contra él, lo que finalmente ya pasó.

El último movimiento que indica que Besteiro es el hombre por el que apuesta Pedro Sánchez como cabeza de cartel en las elecciones autonómicas de 2024 se escenificó ayer con el anuncio de que el que fue secretario xeral del PSdeG será uno de los seis integrantes de la comisión que negociará la investidura con todos los grupos parlamentarios, salvo Vox. Formará parte de la delegación junto a la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, el diputado y exalcalde de Valladolid Óscar Puente, el secretario de organización, Santos Cerdán, la portavoz del PSOE y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, y la secretaria de política internacional y cooperación del PSOE, Hana Jalloul.

El foco vuelve a posarse sobre Besteiro después de que la dirección del PSOE ya le eligiera para ser el diputado socialista que subiese a la tribuna para defender el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Su intervención fue en gallego y lo hizo antes que el diputado del BNG Néstor Rego.

La relevancia que Ferraz le concede a Besteiro no está implicando por su parte un despliegue de actividad en la comunidad para empezar a perfilar su proyecto y a visualizar su alternativa al PPdeG. Sin embargo, fuentes socialistas dan por hecho que será el candidato a la Xunta e incluso barajan que finalmente no haya primarias y que por una cuestión de calendario sea proclamado candidato sin consulta a la militancia. Sería una forma de evitar “el ruido” que podrían suscitar unas primarias a las que no se descarta que se presente otro exsecretario xeral del PSOE gallego Gonzalo Caballero. “No es que Gonzalo tenga opciones de ganar a Besteiro, pero tan cerca de las elecciones autonómicas no es lo más conveniente lanzar un mensaje de división”, apunta un cargo socialista, que también añade: “En todo caso, el PSOE tiene que valorarlo, si parece un dedazo de Ferraz y de Rúa do Pino, nuestro candidato a la Xunta perderá legitimidad”.

El PSdeG asume que ya tiene cabeza de cartel y que solo falta oficializarlo, pero en el partido hay quienes piden, ya tomada la decisión, que Besteiro “pise el acelerador”, pues los líderes del PP gallego y el BNG llevan en modo campaña electoral meses. Rueda acaba de lanzar su bus para tomarse cañas con los vecinos por los pueblos y hoy estará en el programa Land Rober de la TVG. Por su parte, Ana Pontón ya tiene un libro con su biografía escrito por Suso de Toro y está a punto de estrenar un canal en las redes sociales bajo el título Código Ana, donde quiere ampliar espectro electoral con encuentros con personajes como por ejemplo la cantante Pili Pampín.

No es el PSdeG el único partido que carece de candidato a la Xunta. Sumar, que irrumpió en las elecciones generales de julio con dos diputados por Galicia, uno por Pontevedra y otro por A Coruña, ya adelantó en verano su intención de concurrir a las elecciones autonómicas de 2024.

El partido de Yolanda Díaz no tiene líder en Galicia ni estructura, y en estos momentos las miradas están puestas en la gallega Marta Lois, recién nombrada portavoz de Sumar en el Congreso. Igual que el PSOE utiliza la Cámara Baja como plataforma para promocionar a Besteiro, el protagonismo que permite ser portavoz de Sumar a nivel estatal es otro escenario para aupar a Marta Lois como potencial candidata a la Xunta.