El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitó este jueves el plató del Land Rober Tunai Show, programa presentado por Roberto Vilar en TVG. Lo hizo una semana después de Abel Caballero, el alcalde de Vigo. En más de una hora de espectáculo en la televisión pública autonómica, el máximo mandatario gallego participó en una broma telefónica, recordó sus inicios laborales y bailó con El Combo Dominicano. Se trató de una nueva ocasión para reforzar su imagen tras comenzar el pasado fin de semana una gira en autobús por Galicia, citas que la oposición entiende ya como una precampaña electoral.

Al grito de “¡presidente, presidente!” y con unas zapatillas deportivas entró Alfonso Rueda en escena en el prime time la pasada noche. “É co que ando sempre se non teño un acto oficial”, le confesó a Roberto Vilar cuando este le preguntó por el inusual calzado. Tras ello, presentador y político mantuvieron un tono amable alejado de preguntas comprometidas en el estreno del segundo en un espacio televisivo de entretenimiento.

“Aínda que a política paga a pena, pérdeste moitas cousas, co tema familiar é fastidiado”, admitió el presidente, quien reconoció igualmente que antaño “quería ser médico”: “Non me animei, tivérame gustado moito, agora é un pouco tarde ao mellor”. Su padre, José Antonio Rueda, era ingeniero, sin embargo, a él, contó, nunca se le “deron ben” las matemáticas. Fue precisamente su progenitor, también político, quien le dejó “un consello” que no siguió: que no se “metera na vida en política”.

Sobre sus inicios, cuando ejerció como secretario del Concello de A Cañiza, recordó la anecdótica experiencia del invierno que vivió en un bungaló traído de Finlandia. Este había sido instalado en el camping del municipio para un actividad promocional y, cuando terminó, le permitieron pasar unos meses instalado en él. De esa etapa primitiva, rememoró igualmente su primer empleo: comercial puerta a puerta de un banco para vender participación en fondos de inversión.

“Os de Madrid aínda teñen moita intelixencia que cultivar para entender o que facemos aquí ben”

“Os de Madrid aínda teñen moita intelixencia que cultivar para entender o que facemos aquí ben”, espetó cuando Vilar bromeó sobre su fallido paso por la televisión nacional y su regreso a Galicia. En esta línea, admitió que sigue hablando con el líder del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Rueda, además, habló sobre sus dos hijas, que estudian lo mismo, Derecho y Relaciones Internacionales. La pequeña, Marta, de 19 años, lo hace de hecho en la capital española; y la mayor, Beatriz, de 20 años y con vocación de diplomática, disfruta en Países Bajos de un Erasmus. Su mujer, Marta Coloret, estaba presente entre el público del plató.

Uno de los momentos que prometía ser más incómodo, pero se quedó en falsa alarma, fue cuando Roberto Vilar le preguntó: “Cando vai convocar…?”. Cuando todo el mundo se esperaba la palabra mágica, “eleccións”, espetó “o inverno”, en referencia a las temperaturas veraniegas que está viviendo la comunidad en los últimos días.

En la parte puramente de entretenimiento, Rueda tuvo primero que adivinar de entre cuatro personas que comían churrasco quién era la única gallega. Posteriormente, en uno de los momentos más divertidos de la velada, fue el protagonista de una llamada a una mujer de Sevilla a quien le quería vender un fin de semana en la playa de As Catedrais con el horario de las mareas a la carta. Tras ello, hizo de ‘periodista’ en una rueda de prensa y, finalmente, bailó con la orquesta El Combo Dominicano. Entre todo ello, también se sentó al lado de Dani Fernández, un joven amigo de Vilar que perdió una pierna tras ser arrollado por un conductor borracho cuando conducía una moto -afición que comparte con Rueda- y que estreno un documental -‘Mil sorrisos e un perdón’- en el que conoce al causante del siniestro y acepta su perdón.

Polémica por su aparición en la TVG

Tras conocerse que Alfonso Rueda iba a acudir al ‘Land Rober’, surgió una ola de críticas a la Televisión de Galicia. Sus detractores entendieron la invitación como un acto de propaganda política en los medios públicos en un momento en el que buena parte de sus trabajadores denuncian continuas injerencias en su trabajo.

Al mismo tiempo, desde el propio BNG, primera oposición en el Parlamento gallego, reclamaron que sea igualmente convidada su líder, Ana Pontón, para acercarse a la ciudadanía en igualdad de condiciones.

El programa de este jueves obtuvo un elevado porcentaje de cuota, un 16 %, con con 114.000 espectadores y 332.000 consumidores únicos, “cinco puntos por encima de la segunda opción en su franja” –‘MasterChef Celebrity’ y GHVIP como competidores-, según la agencia de mediciones Dos30’.