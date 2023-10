Las nóminas de los concellos engullen un tercio de sus gastos: un 80% más en 20 años

Los plantillas de los ayuntamientos mermaron tras el estallido de la crisis de 2008. Los concellos gallegos llegaron a perder entonces hasta una cuarta parte de su personal, una reducción a la que las administraciones se vieron obligadas tras los tijeretazos impuestos desde el Ministerio de Hacienda. Pese a esos recortes, el coste en personal es, después del gasto corriente en bienes y servicios, la partida que más presupuesto se lleva de las arcas municipales. La partida reservada para nóminas por las administraciones locales nunca se quedó por debajo del 30%, pero estos gastos han engordado en los últimos años diez o incluso veinte puntos por encima del aumento experimentado en el capítulo de ingresos o de gastos totales. En los presupuestos de este año, los ayuntamientos gallegos se dejarán en las nóminas de su plantilla más de 1.104 millones de euros, más de un tercio de los gastos previstos (3.109 millones), lo que supone un 35,5%, según los datos aportados por las administraciones locales a Hacienda. Por el momento, un total de 19 concellos todavía no mandaron sus presupuestos de este año al departamento que dirige María Jesús Montero.

En estos últimos veinte años, los presupuestos de los ayuntamientos gallegos hancrecido un 71% — de más de 1.900 millones en 2003 pasaron a casi 3.270 este 2023—, mientras que los gastos repuntaron un 64% —de poco más de 1.897 millones a más de 3.109—. Muy por encima de esos porcentajes está el incremento experimentado por el capítulo de nóminas, que en ese periodo se dispararon un 84%: en 2003 esos gastos eran de poco más de 600 millones y este ejercicio se reservan más de 1.104 millones. Se trata de una cifra ligeramente superior a la presupuestada el año pasado, un 6,1% más (1.046 millones), frente a un aumento en los gastos totales del 1,6% y del 5,2% en el capítulo de ingresos.

El comportamiento es muy desigual en el conjunto de los consistorios gallegos entre lo que unos y otros destinan al pago de los salarios de sus plantillas, sin que ello dependa directamente de la población de cada municipio.

La lista de los ayuntamientos que más gastan en nóminas está formada por un total de 130 que se dejan más del 40% de sus presupuestos en salarios, de ellos, 47 superan el umbral del 50%. La cifra supera con creces el balance del capítulo de sueldos municipales de hace veinte años: son ya el cuádruple de los consistorios gallegos que en 2003 se dejaban más de la mitad de sus gastos en salarios (entonces eran 12) y más del doble que superan el 40% (hace dos décadas eran 53). En el otro extremo de la balanza se colocan los ayuntamientos que menos dedican a sus sueldos: tan solo son nueve los que dedican menos de un 20% de sus gastos totales, cuando en 2003 eran 21.

En el mapa provincial, Ourense y Lugo son las que concentran el mayor número de concellos con un gasto superior al 40% en nóminas, con 49 y 32 municipios, respectivamente de los que 19 en el caso de Ourense y 17 en Lugo se dejan más de la mitad de sus gastos en los salarios de sus plantillas.

De las provincias de A Coruña son 23 ayuntamientos los que han reservado más de cuatro de cada diez euros para el pago de nóminas —9 de ellos, más del 50%— y de Pontevedra, son 32 con unos gastos en salarios superiores al 40% —dos se dejan más de la mitad del capítulo de gastos totales—.

En el top de los consistorios gallegos que más bocado meten a sus gastos para el pago a sus plantillas están Ribeira de Piquín, Samos y Negueira de Muñiz, en Lugo; y Corcubión, en A Coruña, los cuatro de todo el mapa autonómico que superan el umbral del 70%. Les siguen Boimorto, As Nogais y Ortigueira, con porcentajes superiores al 60% para esta partida. En la provincia de Pontevedra, Mondariz-Balneario, Mondariz, Agolada, Caldas de Reis y Bueu protagonizan el mayor desembolso, con gastos en salarios entre un 48% y casi un 56%. Y en la provincia de Ourense, encabezan la lista Os Blancos, Maceda A Veiga y San Xoán de Río, con tasas superiores al 58%.

¿Cuánto se dejan las ciudades en sueldos? A Coruña, 290 euros por vecino frente a los 389 de Ourense

Ni el tamaño ni el color político es un factor clave a la hora de fijar las partidas para nóminas en los ayuntamientos. De las siete ciudades gallegas, Ourense es la única que está por encima de la media que se dejan los consistorios de la comunidad en salarios de sus plantillas. Hasta un 41,3% tiene presupuestado este año el Concello de As Burgas para gastos de personal, tal y como recoge el Ministerio de Hacienda. A Coruña y Vigo están a la par, ya que en sus cuentas de 2023 reservaron el 27,9% y el 27,4%, respectivamente, para pagar a sus trabajadores. La segunda urbe que más destina a este capítulo, tras Ourense, es Pontevedra (34,%), seguida de Santiago (32,3%) y Ferrol (30,3%). El balance difiere si se tiene en cuenta el gasto por habitante que acarrea el desembolso en nóminas en cada una de las urbes de la comunidad. Encabeza igualmente la tabla la ciudad de Ourense, con un gasto en este capítulo de 389 euros per cápita. También por encima del umbral de los 300 euros por vecino están Lugo (365), Santiago (364), Pontevedra (308). A la cola Vigo y A Coruña, con un gasto per cápita en los sueldos de sus plantillas: 274 y 290, respectivamente. El gasto de las ciudades se queda muy alejado del desembolso por vecino de los ayuntamientos que encabezan este capítulo: nueve superan la barrera de los mil euros per cápita. Se trata de Ribeira de Piquín (1.922), Negueira de Muñiz (1.832), A Porqueira (1.433), Vilariño de Conso (1.320), Manzaneda (1.272), Ourol (1.136), Calvos de Randín (1.044), A Veiga (1.024) y Muíños (1.023). En el extremo opuesto, casi una veintena están por debajo de los 200 euros por vecino. Los que menos, Cartelle (125), Salvaterra de Miño (126), San Amaro (147) y Oia (153).