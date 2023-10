El espacio de Rueda

No, la política para Rueda no va de levantar pasiones, ni siquiera parece que haga los intentos que se esperan para ser un gran comunicador, porque él, algo ajeno a estos tiempos, pone más interés en el dato que en el relato. No tiene discursos buenos, no los enuncia bien, porque tampoco maneja bien los registros ni los tiempos del discurso. Va acelerado, es difícil seguirlo, no da pausas ni descansos, ni siquiera espacio para los aplausos, que siempre vienen forzados, primero un clac y enseguida todo el grupo popular; pero él sigue, muy pocos segundos y vuelve a hablar por encima del propio aplauso sostenido por su grupo. Es una tarea colectiva, bien orquestada, bien acompañada, propio de ese “estilo Rueda” definido por Alberto Pazos.

Pero a pesar de todos estos supuestos defectos para la política de nuestros días, su discurso es efectivo, mantiene la atención, y abandona rápido los datos para lanzarse a la confrontación con el Gobierno de España. Y ahí sí, recurre al relato, olvida los datos y enfrenta a Galicia con el independentismo catalán como si el coste del independentismo lo pagaran los gallegos. Las confrontaciones están poco trabajadas, genéricas, inconcretas, el presupuesto que afecta a ciudadanos de la montaña lucense o al trabajador del agro, comprometidos por el coste del independentismo. E inmediatamente coloca a los gallegos como los mártires del gobierno de Madrid; somos los olvidados de Madrid, en las infraestructuras, en la dependencia, en la falta de recursos. Y vistas las carencias en las que se desenvuelven las políticas públicas de Galicia, fruto del tratamiento que nos dispensa el Gobierno de España a los gallegos, Rueda se ha lanzado a declamar las excelencias de las bajadas de impuestos para fortalecer las economías; y es en ese intento de saltar del dato, de la política concreta, al relato donde se pierde. Porque luego, una a una, las políticas son incontestables, insuficientes pero incontestables, excesivamente limitadas y sectorizadas pero incontestables; seguramente no podría decir no a ninguna de esas políticas, pero todas ellas están dirigidas a sectores muy específicos. Especial atención mereció su referencia a la sanidad pública gallega, donde recurrió al CIS para certificar la satisfacción de los gallegos y pintó una sanidad muy diferente a la que perciben la mayoría de los gallegos, con esperas reducidas y atención en los hogares. A ese punto ya se había hecho con el discurso; Rueda había crecido, enunciados breves, anuncios continuados, un verdadero plan, bastante deslavazado, de políticas públicas para el fin de una legislatura que llama urgentemente a elecciones. Porque justo con ocasión de este debate de autonomía, José Ramón Besteiro anunció su presentación como candidato a las primarias que decidirán el candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta. Y mientras superaba la hora de discurso, el número de palabras por minuto había aumentado drásticamente, la seguridad del presidente no era la del principio, podía separar los ojos del discurso con más fluidez; ese es el registro en el que se mueve bien Rueda; no necesita eslóganes fáciles, ni juegos de palabras a los que recurren los políticos cutres, se basta con hacer de las propuestas y de la información su propio relato. Es la política desnuda, sin artificio, sin una gran oratoria, pero con un contenido que avasalla; está por ver cómo hará la campaña, pero en el Parlamento, Rueda ha encontrado su espacio. *Equipo de Investigaciones Políticas Universidad de Santiago