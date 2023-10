Caballero se medirá en las primarias del PSdeG a Besteiro, el favorito de Ferraz

El escenario que preparaba la dirección estatal del PSOE para que José Ramón Gómez Besteiro careciese de rivales en las primarias para elegir candidato a la Xunta en las autonómicas del año próximo —previsiblemente, en primavera— saltó ayer por los aires. El exlíder de los socialistas gallegos y diputado Gonzalo Caballero dio un paso adelante y anunció su intención de registrarse como precandidato a la consulta prevista para el próximo día 29.

“Presentaré mi precandidatura en las primarias del PSdeG para que el partido vuelva a crecer electoralmente como siempre creció en mi etapa y para conseguir el cambio político que Galicia necesita liderado por el Partido Socialista”, alegó Caballero, que se adelantó al plazo que expira a las 15.00 horas de hoy para que los aspirantes a ser cabeza de cartel certificasen su disposición. A partir de ahora, dispondrán de una semana para lograr alrededor de 580 avales para poder competir en el proceso de primarias. Esta exigencia triplica los apoyos necesarios para las primarias de 2018: del 2% de firmas de la militancia se pasa al 6%. Además, se reduce el tiempo en unas primarias que Caballero considera “exprés”, pues de las cinco semanas de proceso de hace cinco años se pasa a solo tres.

El gesto de Caballero altera los planes de las direcciones gallega y estatal del PSOE. Ferraz suspendió el mes pasado las primarias previstas para el día 17 de septiembre alegando que era necesario centrarse en despejar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero este lunes sorprendió con la convocatoria de la cita para el próximo día 29 sin que su jefe de filas hubiese garantizado los apoyos necesarios para mantenerse en la Moncloa.

La cúpula socialista deseaba que Besteiro careciese de rivales para evitar el ruido interno y colocar al lucense como ariete electoral, completando el plan trazado este año cuando fue nombrado delegado del Gobierno, puesto que dejó tres meses después de regresar a la primera línea tras su ostracismo por sus imputaciones judiciales —quedó exonerado de todas, pero le costaron la dimisión como secretario xeral en 2016 y no poder ser candidato del partido—. De ahí saltó al Congreso como diputado, pero si logra su elección como candidato del PSdeG también abandonará esas responsabilidades para ser el mascarón de proa socialista en el hemiciclo autonómico.

Caballero modificó esa hoja de ruta, aunque no descarta llegar a un entendimiento antes del día 29. “Presentaré mi precandidatura para poder mantener mi proceso de escucha, estas primarias exprés en las que han dado 45 horas para decidir me obligan”, justifica sobre su decisión para poder mantener vivas sus conversaciones con la militancia que mantiene desde agosto para saber si trata de volver a ser candidato, como en 2020, cuando el PSdeG se estancó en 14 diputados, los mismos que en 2016, a pesar de la desaparición de los 14 parlamentarios de En Marea. En esa cita, el BNG alcanzó su techo con 19 actas, si bien en las generales de 2019 su formación se impuso al PP por primera vez en una cita de ese tipo. Caballero defendió ayer que siempre ha actuado con “generosidad y lealtad” hacia su organización y que cuenta con plaza de profesor en la Universidade de Vigo, por lo que no necesita la política para vivir. “Si el rumbo no está bien encauzado, por mucho que rememos, no conseguiremos acertar. Se trata de tener generosidad por parte de todos, de escapar de cualquier línea dogmática o de cualquier tipo de sectarismo y, entre todos, conseguir lo mejor para el PSdeG”, apeló.

También prefirió evitar las críticas a la dirección gallega por su predilección hacia Besteiro, como evidenció el martes que el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, defendiese las primarias en una comparecencia ante la prensa en compañía de Besteiro. Meses antes, incluso garantizó que se apartaría del proceso si el lucense aceptaba ser candidato. Aun así, fuentes de la dirección aseguran que aceptarán todas las opciones “con respecto y neutralidad garantizada”.

Unas declaraciones evidenciaron ayer el sentir interno en el PSdeG, que da por la condición de Besteiro como favorito. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, realizó una visita institucional al concello de Lugo y allí declaró: “Creo que todos sabemos quién va a ocupar el lugar de la candidatura, pero hay que respetar a los militantes del PSOE, pero todos sabemos quién va a ser”. Esas palabra evidencian las dificultades para su sobrino, Gonzalo, en las primarias, si mantiene su intención hasta el final, pues se podría producir una integración en la lista de Besteiro. “Yo quiero que cambie el Gobierno de la Xunta y que lo presida un hombre o una mujer del PSOE. El resto, dejemos que las cosas vayan evolucionando”, zanjó el regidor de Vigo.