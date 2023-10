Alfonso Rueda y Gonzalo Jácome se reunieron la semana pasada en la sede de la Delegación de la Xunta en Ourense y, entre otras cosas, hablaron de las próximas elecciones autonómicas que todavía no tienen fecha. El alcalde ourensano y líder de DO le dijo en broma: “serán en diciembre o en junio, no las pondrás por el medio”. De esta manera intentó sonsacar al presidente de la Xunta y del PPdeG una pista antes de dar su salto a los comicios gallegos. No lo consiguió o al menos fue lo que trasladaron ambos en la posterior comparecencia, donde bromearon sobre el asunto.

No le haría tanta gracia a Alfonso Rueda conocer ayer que el líder de Democracia Ourensana se presenta a las próximas elecciones autonómicas, después del resultado en las municipales. Jácome lo hace para “ser decisivos” en el futuro gobierno de la Xunta y conseguir que se aplique “una discriminación positiva presupuestaria en la provincia de Ourense”. “Estoy convencido de que los ourensanos seremos llave en el futuro Gobierno autonómico, logrando una posición de fuerza que evite que nuestra tierra siga siendo la cenicienta crónica de Galicia, con unos presupuestos que castigan a nuestra tierra año sí año también, década sí década también”, expuso el regidor ourensano y líder de DO. Lo que se desconoce todavía son las formas. DO estudiará en las próximas semanas si concurrirá bajo sus siglas o lo hará mediante una plataforma provincial, al más puro estilo Sumar”: “la idea sería aunar el mayor número de ourensanos dispuestos a luchar contra la discriminación de la provincia de Ourense”. Los resultados de las municipales, con casi 20.000 votos, “refuerzan” a un líder que quiere ser “decisivo” y que se ve “virtualmente, con dos diputados” en O Hórreo, pero “con las aspiraciones de llegar a un número superior”. Jácome recuerda que siempre mantuvieron “que el partido decisivo se juega en Santiago (y Madrid)” y “por el momento no es hora de hablar de cabezas de lista”. En 2019 Jácome no tenía el poder que tiene ahora para decidir el gobierno de la Diputación de Ourense. Por aquel entonces, el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, puso la cláusula a Manuel Baltar para que este firmara con Jácome que DO no se presentaría a las autonómicas de 2020. Tras los resultados de las municipales de 2023, el PP volvió a pactar con Jácome pero con menos cláusulas, solo había un acuerdo, investir a la lista más votada. El PP de Ourense quiere aportar en la “isla de la estabilidad que es Galicia” donde ayudarán a sacar “la quinta mayoría absoluta y la primera de Alfonso Rueda”. Sin embargo, ven en a Jácome como una posibilidad de perder “muy pocos votos” dentro de su electorado. Desde el PPdeG, la secretaria xeral, Paula Prado, respondió ayer que quieren “conseguir la quinta mayoría absoluta y revalidar los resultados de las anteriores” y afirmó que DO es “libre” para presentarse, ya que ellos solamente tienen un pacto “de investidura”. Lo cierto es que en Ourense se eligen 14 diputados y con la tendencia alcista de Democracia Ourensana el resultado puede ser inesperado, con un PP que navega entre dos mares, el baltarismo y la renovación impuesta por Santiago en el partido.