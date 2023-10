Los bomberos comarcales harán efectiva la huelga y se plantarán ante las diputaciones y la Xunta

Los bomberos comarcales toda Galicia celebraron una asamblea este miércoles después de que los representantes de la Xunta y las diputaciones no acudieran a la reunión del lunes con el comité de huelga. Los trabajadores acordaron recrudecer las medidas de presión, desde empezar a secundar de manera efectiva el paro convocado el 15 de junio y la celebración de cuatro concentraciones este mes y una manifestación en noviembre. Aunque el colectivo llamó a la huelga hace ya casi cuatro meses, el comité de huelga había recomendado a los trabajadores que no se acogieran a su derecho de no acudir a trabajar y cumpliesen sus turnos, limitándose a negarse a realizar horas extras o a cubrir ausencias de compañeros.

Pero ahora se abre la puerta a que cualquier bombero ejerza su derecho a huelga con el objetivo de hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado para la conversión a personal laboral fijo de los efectivos, al tiempo que demandan un convenio autonómico con las mismas condiciones para los trabajadores, unido a la mejora de medios y aumento de personal. A las movilizaciones están convocados los 500 bomberos de los alrededor de 25 parques comarcales de la comunidad, unos 190 en la provincia de A Coruña —entre ellos los de Betanzos, Arteixo y Ordes—, que se dedican a labores como incendios urbanos, accidentes o apoyo en fuegos forestales de interfaz —aquellos en los hay riesgo para inmuebles—. Las primeras concentraciones tendrán como objetivo trasladar la protesta de los trabajadores a las sedes de las cuatro diputaciones, mientras que la marcha llevará las quejas a la Xunta. El calendario establecido empieza por el próximo viernes día 20 de octubre, frente a la Diputación de Pontevedra; sigue el 23 ante la de Ourense; el 27 en la de A Coruña y el 31 será ante la de Lugo. La manifestación será el 17 de noviembre frente a la Xunta. Los bomberos gallegos acordaron en asamblea el miércoles que sea “a nivel estatal, tratando de contactar con sindicatos, plataformas y asociaciones profesionales de toda España para trasladarles la situación en que se encuentra el conflicto” en Galicia y demandar “el mayor apoyo y asistencia posible”. Es la respuesta al “plantón” que sufrieron el pasado lunes por parte del Consorcio. Ese día, estaba prevista la tercera reunión entre los bomberos y los consorcios (que integran la Xunta y las diputaciones), pero el domingo por la noche los trabajadores supieron por una llamada extraoficial que los representantes de la administración no acudirían a la cita en el Consello Galego de Relacións Laborais. Esa fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los bomberos. Poco después, hicieron público un comunicado en el que advertían de que el plantón de la Xunta y las Diputaciones “marcaba un antes y un después” y que suponía un “punto de inflexión”. Y convocaron la asamblea de ayer para abordar el endurecimiento de las medidas de presión.