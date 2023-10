El cuadro de luces donde empezó el fuego ya ardió en otro incendio en verano

El cuadro de luces en el que la Policía Nacional sitúa el origen del incendio, que literalmente desapareció por el fulminante efecto de las llamas a las que contribuyeron la moto, las bicicletas, las bombonas y los neumáticos que se concentraban en el portal, ya había ardido en otro siniestro este mismo verano. En aquella ocasión fue algo leve, que no pasó a mayores. Nada que ver con lo sucedido este miércoles, cuando el fuego provocó una tragedia que no tiene precedentes en Vigo en casi cuatro décadas. Junto a la madre y a sus tres hijos fallecidos, otras nueve personas tuvieron que ser trasladadas a centros sanitarios. Seis continuaban ayer hospitalizadas, según el último parte difundido por la Consellería de Sanidade: la hija y hermana de los fallecidos, Yurena, de 8 años, continúa en el Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera de A Coruña estable dentro de la gravedad, mientras que el padre está en la UCI del Hospital Ribera Povisa en estado crítico, unidad en la que también siguen tres más de los heridos. Uno más evolucionó de forma favorable y ya pudo ser trasladado a planta.

Una de las claves de este caso es la investigación policial en marcha. Tras el incendio, todo parecía apuntar a un fuego intencionado y a un autor muy concreto, un hombre de 39 años con antecedentes policiales al que habían expulsado recientemente del conflictivo edificio. Un joven llegó a relatar la misma madrugada del incendio ante un policía local que lo había visto arrojar “gasolina” en la zona de los “contadores eléctricos”. Pero después se desdijo. Y, pese a que durante estos últimos dos días en el lugar del siniestro no dejan de culparlo, incluso a gritos y a viva voz, las fuentes policiales consultadas señalan que ya en las declaraciones oficiales ante los agentes nadie lo situó allí en el momento de los hechos.

A mayores, confirman, el sospechoso fue localizado y aportó una coartada que ayer se trataba de corroborar en una jornada festiva en la que los agentes de la Policía Judicial siguieron con la toma de declaraciones y los de la Brigada Científica regresaron al portal del incendio.

Cautela

Por ahora, por cautela y mientras no finalicen las diligencias policiales en marcha, no se da por cerrada ninguna hipótesis, pero la teoría del incendio accidental es la que está con más fuerza sobre la mesa. Porque tampoco se encontraron indicios de la presencia de combustible en el portal. Tampoco olía a gasolina ni a ningún otro acelerante cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, como ya se trasladó al juzgado en el que recayó la causa. En todo caso, de haberse usado alguna sustancia sería muy difícil detectarla dado el estado en el que quedó el hall.

En un edificio okupado en el que estaba cortado el suministro de luz y agua, todo apunta a que los residentes realizaron enganches caseros para abastecerse de electricidad que pudieron contribuir a que se produjese una sobrecarga en un cuadro ya dañado por el anterior incendio del verano. En el edificio también había un tubo de polietileno —que se rompió durante el fuego— que estaba conectado a la red de forma fraudulenta y que recorría el inmueble ascendiendo por el tiro de escaleras y alimentando a las diferentes viviendas del mismo.

Concentración en Vigo

Familiares y allegados de las víctimas del incendio se concentraron ayer a las puertas del Hospital Povisa para pedir “justicia” por los afectados, tanto a nivel habitacional como ante la posibilidad de que el fuego fuese provocado. “Vamos a personarnos en la causa, porque hay vecinos que vieron a uno de los residentes discutir e irse con garrafas y decir : “si no es para mí, no es para nadie. Queremos que si alguien ha cometido los delitos, pague por lo que hizo”, defendió Sinaí Giménez, también familiar y presidente de la Sociedad Gitana Española.

En cuanto a los recursos en materia de vivienda, Giménez reiteró la necesidad de viviendas sociales para todos aquellos que se quedaron sin domicilio. “No queremos albergues, no queremos hoteles, queremos soluciones definitivas. Hasta ahora todas han sido soluciones vagas y a corto plazo, si esta familia cuando acudió al Ayuntamiento a pedir ayuda le hubiesen dado una vivienda no estaríamos hablando de esta desgracia. No quiero culpabilizar a nadie, sino remover conciencias para que se empiece a pensar en los pobres”, defiende.

Multitudinaria despedida en A Coruña a Rosana y sus tres hijos

Cientos de familiares, allegados y amigos velaron ayer a las víctimas mortales del incendio de Vigo, Rosana Gabarri Jiménez de 30 años, y sus tres hijos, Aldara de 14 años, Ezequiel de 12 y Sara de 10 en el tanatorio Albia de Agrela, en A Coruña. Los cuerpos, tras la práctica de las autopsias, fueron derivados a la ciudad coruñesa de donde era originaria la progenitora por expreso deseo de su familia. Hasta el velatorio acudieron cientos de conocidos de la familia que quisieron darles su último adiós y también arropar a la madre y abuela de los pequeños y muchos otros allegados. Los autobuses llegaron desde muchos puntos de la comunidad. “Viajamos cerca de 70 personas de Vigo y otros tantos de Ferrol. Tenemos también a mucha familia en A Coruña que se trasladaron al tanatorio”, explicaba ayer Sinaí Giménez, primo de la fallecida y también presidente de la Sociedad Gitana Española. Las condolencias también fueron enviadas por parte de los centros educativos en los que cursaban estudios los menores en Vigo. El entierro se celebrará esta mañana de viernes también en A Coruña. Los cuerpos de Rosana, Aldara, Ezequiel y Sara abandonarán el tanatorio en torno a las 11.00 horas de la mañana y el entierro tendrá lugar a las 12.00 horas en el cementerio municipal de Feáns de la ciudad de As Burgas.