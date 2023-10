El acusado de matar a su madre en Oroso en 2021 lo ha negado al asegurar que no la estranguló y apuntar que pudo “haberse asfixiado” con unas pastillas que tomaba para la tos.

La Fiscalía pide para él 20 años de cárcel por el asesinato de su madre y otros doce años por provocar un incendio para dificultar la investigación.

En la primera jornada del juicio que se celebra con jurado popular en la Audiencia Pronegó los hechos: “Yo no la estrangulé ni le hice nada. Cuando me levanté, fui a verla y ya estaba pálida”. El hombre ha señalado que su madre “tomaba pastillas para la garganta porque le daba la tos por la noche”, por lo que, quizá, “pudiera haberse asfixiado” con ellas, defenció. Recordó que su madre “en alguna ocasión” le decía que “quería suicidarse, pero no tenía fuerzas para hacerlo”. “No voy a decir que ella me pidió el suicidio asistido”, declaró.