Las patronales del Noroeste urgen al Gobierno acelerar el Corredor Atlántico

Las patronales de Galicia, Asturias y León llevaron ayer a Madrid su reivindicación para acelerar las obras del Corredor Atlántico ferroviario en el Noroeste como vía necesaria para mejorar la competitividad y poder operar en “igualdad de condiciones” que el resto de las regiones europeas. El escenario elegido fue la sede de la Confederación de Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que apoyó activamente el acto, lo que permitió dar mayor altavoz al cuadrante noroccidental de España. Además, los representantes del empresariado tuvieron ocasión de trasladar directamente sus demandas al Gobierno, pues se reunieron con el secretario de Estado de Movilidad, David Lucas; con el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores; y con el comisionado del corredor, José Antonio Sebastián, que participaron en la inauguración de la jornada a la que asistieron unos 150 empresarios.

Poniendo el foco en la conveniencia de una actuación urgente para concluir el ramal del Noroeste del Corredor Atlántico y poner fin así a un “déficit histórico de conectividad”, las patronales presentaron en Madrid un informe con el impacto de lo que significará esta infraestructura llamada a comunicar por tren de mercancías toda la cornisa atlántica de la UE. Con una inversión estimada de 7.884 millones de euros, se calcula que cuando esté plenamente operativa, en el entorno del año 2040 podrá aportar 4.500 millones de euros al PIB y ser garantía del mantenimiento de 23.900 empleos.

El informe Corredor Atlántico Noroeste: clave para el desarrollo de España sostiene que desde 2008 Galicia, Asturias y Castilla y León —tomadas las tres como un todo— han perdido competitividad con el resto de España y se alejan de la convergencia. Para estrechar la brecha sería necesario crear 160.000 empleos netos, que 4.300 empresas comiencen a exportar de forma sistemática y que otras 2.120 —mil de ellas en Galicia— crezcan en tamaño. Y el Corredor es una fórmula para estimular esa competitividad de la que saldría beneficiada toda España.

“Hay que ponernos a la obra porque este plan es para una España, yo soy del Norte, en la que a veces nos sentimos abandonados. Que se oiga esto en Madrid”, soltó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Porque el Corredor impulsaría la actividad empresarial, mejoraría la economía y contribuiría a fijar población.

“Es un reto para el conjunto del país, para la cohesión y el Gobierno ya parece que lo tiene asumido”, indicó Juan Vieites, máximo dirigente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) tras reunirse, antes del acto, con los altos cargos del Ministerio de Transportes. David Lucas sostuvo que ahora mismo el Corredor Atlántico está equiparado al del Mediterráneo y que cuenta con 4.611 millones de euros de los que el 75% está adjudicado, licitado o en estudio.

Pero sí admitió que el plan director, el que debe recoger las inversiones, actuaciones y calendario, va con retraso. Se tenía que presentar este mes, pero la UE no ha definido aún el reglamento de las redes de transporte europeas, por lo que hasta que no se apruebe, tampoco se podrá concluir el plan director, dado que se desconocen los criterios exactos que regirán estas líneas ferroviarias que atraviesan Europa.

“La cohesión económica y territorial es fundamental para los empresarios, es un reto para el conjunto del país. Por ello el Estado debe garantizar el principio de solidaridad, como recoge nuestra Carta Magna”, aseguró el presidente de la CEG, que reclamó la redacción del plan director, sabiendo que primero tiene la UE que culminar el reglamento. En todo caso, Vieites cree que ahora sí el Gobierno se ha tomado en serio el Corredor Atlántico: “Es un hecho que el Noroeste está incorporado al mismo, creo que ese objetivo está conseguido. Se están haciendo actuaciones contundentes y la realidad va cogiendo forma y existe voluntad”, sostuvo.

Vieites señaló que el impacto del Corredor “va más allá de la ejecución de la obra” y que crearía un tejido económico centrado especialmente en el tráfico de mercancías. No obstante, advirtió de que las infraestructuras, “por sí mismas”, no generan riqueza, si bien sin ellas “no hay desarrollo posible”. En parecidos términos se expresaron los presidentes de las patronales de Asturias, María Calvo, y de León, Juan María Vallejo.

Ni una sola propuesta para las autopistas ferroviarias

Además del Corredor Atlántico hay otra iniciativa sobre el tren en fase de desarrollo. Se trata de las autopistas ferroviarias, servicios en los que los remolques cargados de los camiones se transportan directamente sobre los vagones. En el mapa inicial del Gobierno, Galicia está excluida. Ayer, David Lucas aseguró que en España se presentaron catorce peticiones para usar las autopistas ferrovarias, pero que no había ninguna procedente del Noroeste. Y si las empresas no requieren este servicio, no se habilitan las plataformas que permiten subir a los camiones ni se ofertan servicios. Por eso, el secretario de Estado pidió a las empresas un mayor compromiso con el ferrocarril y su aportación para lanzar también el Corredor Atlántico.