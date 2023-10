Las oposiciones podrán ofertar las plazas de los que se jubilen en los dos años siguientes

Como cada año, el proyecto de presupuestos va acompañado de una ley tipo “cajón de sastre” en la que la Xunta aprovecha para reformar numerosas normativas y además por la vía rápida. En la relativa a las cuentas de 2024 se incluyen varias modificaciones legales para, según explica en la exposición de motivos, reducir la temporalidad en el empleo público o agilizar la contratación del personal de perfil sanitario.

Una de las reformas afecta a los procesos de convocatoria de las oposiciones de la Administración autonómica. Con el fin de rebajar la tasa de empleo temporal, en las que se convoquen en 2024 y adelante se podrán ofertar, además de las ordinarias, plazas adicionales destinadas a cubrir las futuras vacantes que se vayan a producir en los dos años siguientes por jubilación de los titulares. Evidentemente, estas plazas adicionales se tendrán que descontar de las ofertas públicas de empleo de esos dos años siguientes, salvo que el Estado autorice superar la tasa de reposición.

La idea de la Xunta es anticiparse a las bajas que se puedan producir. Los que aprueben la oposición pero sin puntuación suficiente para convertirse en funcionarios de carrera, pasarán a integrarse en una lista específica hasta completar el número máximo de plazas adicionales, de forma que cuando los titulares adquieran la condición de pensionistas, esas vacantes se adjudiquen de forma provisional a los aspirantes incorporados a esa relación específica.

Las reformas también afectan a las listas de contratación de personal laboral temporal o funcionario interino, aunque con una vigencia limitada al año 2024, para garantizar la disponibilidad de profesionales de perfil sanitario, entre los que figuran médicos de familia, técnicos de enfermería o auxiliares de clínica.

Así en caso de necesidad para cubrir vacantes, el Sergas podrá llamar a los sustitutos aunque no estén incluidos todavía definitivamente en las listas de contratación, a los que fueron penalizados y en teoría no pueden trabajar para la Administración hasta cumplir la sanción o acudir directamente a los servicios públicos de empleo.

Además, para poder cubrir estas vacantes de perfil sanitario no se exigirá el conocimiento de la lengua gallega si en las listas de sustitución no quedan aspirantes con certificado que acrediten el nivel de idioma. En casos extremos para la cobertura de puestos de auxiliar de clínica y una vez agotadas las vías anteriores, Sanidade podrá seleccionar candidatos con el título de grado medio en técnico en cuidados auxiliares de enfermería o equivalente.

Las medidas que acompañan a los presupuestos introducen también varios cambios en la Lei de Saúde de Galicia de 2008. Entre ellos, otorgar a la Consellería de Sanidade la facultad para decidir sobre las incompatibilidades del personal del Sergas, una competencia que antes tenía la Dirección Xeral de Función Pública de la Consellería de Facenda; y poder ceder a otros órganos públicos autonómicos datos de pacientes para “agilizar” servicios y evitar “cargas burocráticas”.

En cuanto al área de Política Social, se modifica el decreto que regula el régimen de registro, autorización, acreditación e inspección para permitir que funcionarios acometan esta función aún sin la posesión previa del curso de capacitación. En la justificación de motivos, la Xunta indica que se toma esta decisión porque “la intensa labor inspectora” que actualmente se lleva a cabo en Galicia hace que sea necesario “facilitar que un mayor número de funcionarios puedan desempeñar lo antes posible” las funciones de inspector de servicios sociales.

Actividad agroganadera en los perímetros de las aldeas

Otra de las reformas incluidas en la ley de acompañamiento de los presupuestos atañe a la de lucha contra los incendios forestales. La Xunta permitirá la implantación de actividad agroganadera en el perímetro de las aldeas, pero por motivos de prevención ante el fuego, pues se entenderá que se autorizará como proyectos para mejorar la gestión de la biomasa. También vinculado al mundo rural, el Gobierno gallego aclara a través de otra reforma legal, que determinadas actividades de ocio, comerciales ambulantes, científicas, escolares y divulgativas se podrán desarrollar en suelo rústico siempre y cuando no lleven asociadas instalaciones o edificaciones. Además, se define con mayor precisión cómo se debe realizar el juego del bingo en las residencias de la tercera dad, las asociaciones culturales y deportivas y las comisiones de fiestas, “teniendo en cuenta que dicho juego supone una importante labor de entretenimiento y socialización de las personas mayores en zonas rurales en las que tienen muy limitado el acceso a actividades de ocio adaptado a su edad”.

“Lo primero que nos dicen estos presupuestos, más allá de la propaganda, es que estamos ante un Gobierno sin nada que ofrecer a las familias ni empresas, ni realmente ayuda a quien más lo necesita ni aporta proyectos transformadores que permitan encarar los grandes desafíos del país”. Esto es lo que piensa la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, del proyecto de presupuestos remitido ayer al Parlamento. Sostuvo que se trata de unas cuentas “rutinarias” que contemplan las “mismas políticas fracasadas”, aunque la Xunta, censuró la líder nacionalista, “presuma” de unos presupuestos “sociales” cuando “la Atención Primaria sigue en una situación de total raquitismo”. Asimismo, censuró que el Gobierno gallego asegure que servirán para impulsar la ciencia cuando “la realidad es que el plan gallego de investigación y desarrollo aumenta solo la raquítica cifra del 0,5%”. “Si aplicamos el IPC, realmente baja”, apuntó, para afear también que la Xunta “presuma de deuda” cuando lo que hizo el PP desde su llegada en 2009 fue “triplicarla” pese a los “recortes en educación y sanidad”. La líder de los nacionalistas gallegos argumentó que hay un descenso en las inversiones reales si se tiene en cuenta el IPC y denunció que el Gobierno gallego mantenga la “misma injusticia fiscal habitual en el PP” de “bajar los impuestos a quien más tiene”. “En definitiva, estos presupuestos no van a reforzar los servicios públicos, no van a mejorar la situación de la atención primaria, no van a mejorar la atención y los recursos a las personas mayores, sino que profundizan en un modelo privado que hace negocio con la vejez”, dijo Pontón.

Al igual que el BNG, el PSOE también está convencido de que el proyecto se trata de un documento que constata que el proyecto de la Xunta encabezado por Alfonso Rueda “está totalmente agotado”. “No son capaces ofrecer soluciones reales a los problemas de la ciudadanía. Repiten las mismas recetas y adolecen de las mismas carencias”, reprobó la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Begoña Rodríguez Rumbo. La dirigente socialista considera que Rueda ha perdido “la única oportunidad que tenía de ejercer como presidente de la Xunta” en los últimos presupuestos antes de las próximas elecciones autonómicas. Además, señaló que se consolidan las rebajas fiscales para los más ricos y se falla a la hora de articular medidas que impacten en el bienestar de la ciudadanía, además de “malograr unas transferencias históricas desde el Estado con la llegada de Sánchez al gobierno central en 2018”. Así, indicó que estas cuantías “históricas” no están siendo gestionadas con la eficacia y la eficiencia necesarias para mejorar la vida de las personas y el sistema productivo del país. “No mejoran la sanidad y la educación públicas, así como tampoco mejoran las prestaciones de servicios sociales”, dijo la diputada socialista, para sostener también que “fracasan” a la hora de impulsar un sector económico lastrado por una gestión desastrosa desde la llegada del PP al gobierno gallego”. Por todo ello, avanzó que el PSOE presentarán unos presupuestos alternativos a través de una batería de enmiendas que serán presentadas en cuento empiece el trámite presupuestario con el objetivo de “mejorar la vida de las personas y de los sectores productivos de Galicia”.