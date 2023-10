Hambre para hoy y pan para la próxima década. La misma semana en la que se ha confirmado el impulso del gobierno portugués a la línea de Alta Velocidad que conectará Lisboa con Galicia, las compañías ferroviarias han descartado ampliar las frecuencias del Tren Celta que conecta ahora Vigo y Oporto. Y es que a pesar del aumento del 400% en el número de viajeros tras una década de funcionamiento, Renfe considera que “actualmente la oferta se ajusta a la demanda existente” con dos servicios diarios por sentido. En la misma línea apunta Comboios de Portugal, quien zanja que “no está previsto, a corto plazo, ningún cambio en la oferta comercial” existente.

Las declaraciones fueron remitidas a la agencia de noticias Lusa. Ambas compañías públicas operan de forma conjunta este servicio “rápido” que tarda dos horas y 25 minutos en unir las dos primeras ciudades de la Eurorregión. Surgido en 2013 al eliminar una quincena de paradas intermedias, a día de hoy emplea entre ocho y diez minutos más que en su estreno incluso después de que se haya electrificado y modernizado el trazado desde Viana do Castelo hasta Valença do Minho gracias a una inversión cercana a los 100 millones. El año pasado más de 111.000 personas utilizaron esta conexión que fue denominada como una “de las mejores rutas transfronterizas de Europa” en diciembre de 2022 por parte de The Guardian.En lo que va de año la cifra supera los 80.000.