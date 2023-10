El tren de borrascas da un respiro a Galicia tras una semana ‘monzónica’

El tren de borrascas dará hoy un respiro a la comunidad. La de este sábado, según el pronóstico de Meteogalicia, será una jornada tranquila en terra, pero aún con olas superiores a los 4 metros en el litoral. Ayer, con alerta roja en la costa atlántica de A Coruña y todo el litoral cantábrico por olas que podrían alcanzar los 9 metros, y alerta naranja en las Rías Baixas, el temporal dejó una estampa muy llamativa, la de la espuma procedente del mar invadiendo las costas de A Guarda y Baiona.

El viento de mayor intensidad se registró en la estación de O Xistral, en Miras (Lugo), con una racha de 139.3 kilómetros por hora registrada a las 2.20 de la madrugada de ayer. Durante la noche se registraron lluvias muy intensas, pero menos copiosas que en la jornada anterior. La estación de Fontaneira, en Baleira (Lugo), es la que registró la mayor precipitación, con 63 litros por metro cuadrado.

Las agencias de meteorología prevén para hoy sábado una mejora de la situación. El viento y las lluvias irán perdiendo intensidad, pero las precipitaciones no desaparecen. Así, habrá predominio de cielos nubosos con lluvias débiles y algún chubasco. Los episodios de meteorología adversa que han golpeado Galicia desde el miércoles han dejado un reguero de más de 600 incidencias en toda la comunidad. Aunque no hay que lamentar daños personales, sí se registró un incidente grave en la A-6 a su paso por Becerreá, donde un desprendimiento de tierra y piedras provocó el vuelco de un vehículo, que aunque no provocó heridos, obligó a desviar el tráfico por la N-VI.

La borrasca Aline ha dejado registros récord, con lluvias y rachas “huracanadas” de viento, por encima de 160 kilómetros por hora incluso, en zonas de montaña, y muy fuertes también en la costa y áreas urbanas, mientras Madrid vivió el pasado jueves el día más lluvioso en más de un siglo y medio. Según destacó ayer el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, dos de los cuatro días más lluviosos en más de un siglo se han registrado en los dos últimos meses.

En el día pluviométrico del 19 de octubre (desde las 09.00 de ese día hasta las 09.00 de ayer, día 20) se registraron en Cabdella (pirineo leridano) 124 litros por metro cuadrado; 123 en As Pontes (A Coruña); 113 en Bielsa (pirineo oscense), y 109 litros por metro cuadrado en Grazalema, provincia de Cádiz.

Fuera de la norma

La sucesión de borrascas, unas con nombre y otras sin él, ha dejado cifras e imágenes de aquellas que se ven una vez cada década. Y todo ello en un ambiente muy cálido para esta época del año, como si de repente el territorio gallego viviese bajo un clima monzónico. Los meteorólogos ya apuntan al sospechoso habitual: el cambio climático. Los datos extraordinarios se amontonan en las tablas. El jueves, con la llegada de Aline, seis estaciones de MeteoGalicia registraron más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas, cinco en el prelitoral de las rías de Vigo y de Pontevedra, una de las zonas en las que más llueve cuando las borrascas atlánticas afectan a Galicia.

Que se diesen esos datos tan abultados en una jornada entra dentro de lo probable en Galicia. Pero lo cierto es que el martes, la borrasca Babet también hizo sobrepasar el centenar de litros por metro cuadrado. Fue en Muíños, en la Serra do Xurés, donde se anotaron 112,4 l/m2. Se quedaron cerca Cabeza de Manzaneda, con 96,7, y Fontecada, en Santa Comba, que alcanzó los 93,3.

El miércoles no se llegó a ese acumulado, pero la meteorología también deparó fenómenos fuera de lo común. A media tarde, una línea de inestabilidad llegada desde el océano propició trombas de agua espectaculares. Fue el momento en el que Santiago, tan hecha a la lluvia, se anegó por completo, con la rúa del Franco convertida en un canal veneciano. En poco más de cuatro días, desde el lunes y hasta las 9.00 de ayer, se registraron precipitaciones que cubren más de la mitad de la media histórica de todo el mes en prácticamente todo el territorio. En Vigo fueron 129,7 litros, de los 239 de la media histórica, la más elevada para este mes de todas las ciudades gallegas.