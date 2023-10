Los bomberos comarcales de Galicia, en huelga desde junio, han llevado sus protestas hasta la Diputación de Ourense, después de que el pasado viernes se manifestasen ante la entidad provincial de Pontevedra para demandar mejores condiciones.

Unos 200 bomberos se concentraron ante la sede institucional, ante la que corearon gritos de "dimisión" y contra la que lanzaron pintura. Además, quemaron neumáticos en medio de la Rúa do Progreso, frente al Centro Cultural Marcos Valcárcel.

Durante la protesta, los bomberos reclamaron la presencia del presidente de la Diputación, Luis Menor, además de lanzar otras reivindicaciones, como la de “bombeiros pobres, nunca máis”, junto a gritos de “dimisión” y de “corrupción”. El responsable de la administración provincial, que fue director xeral de Emerxencias durante su etapa en la Xunta, accedió a mantener una reunión. Al finalizar, un portavoz del comité de huelga indicó que el político se había comprometido a actuar de “intelocutor” en el conflicto, “y a darnos noticias del resto de diputaciones esta misma semana”, de cara a una posible reunión para abordar la propuesta de convenio.

“Hay un diálogo permanente pero ahora mismo no veo una solución inmediata”

Menor matizó que lo que hará es trasladar sus peticiones a la mesa de negociación conjunta, en la que están las cuatro diputaciones y la Xunta. El presidente de Ourense, quien apostilló que los profesionales de la provincia son los que mejores condiciones tienen de Galicia, recalca que la solución al conflicto laboral, en el que las posturas por el momento están “muy alejadas”, será una respuesta “autonómica”, única y conjunta, “sin colores políticos” y sin diferencia entre los cuatro consorcios.

“Hay un diálogo permanente pero ahora mismo no veo una solución inmediata”, reconoció el presidente. Menor condenó “esta forma de reivindicar, que no me gusta, con estos ataques al mobiliario público”, en alusión al lanzamiento de pintura contra la fachada de la Diputación. Dijo que la limpieza de las paredes se llevará a cabo por los cauces legales cuanto antes sea posible, “con medios propios, cobrando del seguro o reclamándoselo a ellos”, añadió.

Con anterioriodad, los manifestantes se agruparon ante la puerta de la Diputación, donde se habían apostado -tras una vallas- decenas de antidisturbios. Se vivieron momentos de tensión, y un bombero - del parque de Ribeira- resultó herido en la cara. Según apuntaron los manifestantes, sufrió una rotura de tabique nasal.

Entre las peticiones de los profesionales, un convenio colectivo, a nivel autonómico, unificado para todas las provincias según su profesión; fijeza en el empleo de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo de enero de 2022; mayor dotación de medios técnicos; y mayor dotación de recursos humanos.

El calendario de movilizaciones continuará el 27 de octubre frente a la Diputación de A Coruña y el 31 de este mismo mes ante la Diputación de Lugo. También tienen previsto una manifestación el 17 de noviembre en Santiago de Compostela.

Señalan además que está prevista la celebración de otra asamblea, el 20 de noviembre, para valorar el estado de las negociaciones y la posible adopción de nuevas medidas como pueden ser encierros, acampadas en lugares públicos o huelga de hambre de los 500 bomberos de los parques comarcales de Galicia.

Terminada la protesta de Ourense, con el conflicto vivo y una solución todavía lejana, los manifestantes se desplazaron a pie hasta el centro sanitario en el que su compañero herido era atendido de sus lesiones.