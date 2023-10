Los viajes en autobús a través de la red de transporte público de la Xunta de Galicia tendrán un coste cero para los mayores de 65 años a partir del 1 de enero de 2024. Así lo anunció en el día de ayer el jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, en la sesión de control del legislativo autonómico tras una pregunta realizada por la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón.

Esta gratuidad, que está prevista que sea aprobada en el día de hoy en el Consello da Xunta, estará incluida en la tarjeta Carné+65 ya anunciada en el debate sobre el estado de la autonomía, que incorpora además descuentos en servicios, comercios y actividades de ocio. Ambas medidas están contempladas en los presupuestos de la Xunta para el año que viene, que iniciaron su tramitación a principios de la presente semana.

Galicia cuenta con 702.630 personas pertenecientes al grupo de edad que se podrán beneficiar de la medida. Actualmente alrededor de 160.000 jóvenes gallegos menores de 21 años ya disfrutan de la exención en el pago del transporte interurbano con la Tarxeta Xente Nova, así que a partir de enero de 2024 un tercio de la población gallega no pagará nada por viajar en estos buses.

Alfonso Rueda señaló tras el anuncio que este tipo de medidas “son las que las gente nos pide y espera de nosotros. Es lo que hace un Gobierno responsable”, justificó el titular del Ejecutivo.

El portavoz del grupo socialista, Luís Álvarez criticó estas ayudas lineales —“anuncios electoralistas”— que no utilizan criterios de renta para su reparto, todo ello mientras desde San Caetano “se continúa rechazando la gratuidad de los libros de texto”, denunció el diputado socialista que, a la par, recordó que mientras “el PP vende su producto, le quita once millones a la dependencia y doce al fomento de la empleabilidad”.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, criticó la falta de peso político de Rueda. “Usted está sentado en la estación parado mientras a Galicia le va a pasar por delante un tren tras otro que perdemos”, le reprochó al presidente de la Xunta.

Bronca tras acusar Rueda al BNG de “despreciar” a los mayores al decir que “no saben votar”

El anuncio del presidente de la Xunta se tradujo en una bronca parlamentaria entre la bancada popular y los diputados del BNG. Justo antes de notificar la gratuidad de los autocares para los mayores de 65 años, Rueda señaló que se trataba de una medida dirigida a un colectivo que “el BNG desprecia porque dice que no saben votar”. Eso provocó el enfado en la bancada frentista. Cuando finalizó la intervención del titular de la Xunta, Ana Pontón pidió la palabra, en virtud del artículo 76.1 del reglamento del Parlamento, para solicitar al presidente del hemiciclo, Miguel Santalices, que las palabras del jefe del Ejecutivo gallego fueran retiradas del acta de sesiones. “Es una afirmación insidiosa y absolutamente falsa”, señaló la líder del Bloque, para añadió se trata de una aseveración “impropia” de un presidente del PPdeG, “un partido que si por algo se ha caracterizado durante los últimos años es por hacer negocio con la vejez”. Santalices no aceptó la solicitud al entender que formaba parte de un razonamiento político y que Rueda aludía a lo que este colectivo vota y no a un desprecio por ser mayores. Cuando Santalices se encontraba justificando este “no” y ante las solicitudes al titular de la Xunta de que se retractara de la afirmación, Rueda cogió su mochila, la cargó a la espalda y enfiló la puerta de salida del hemiciclo y tras él, todos los conselleiros autonómicos salieron también. Esto provocó que Luís Bará, viceportavoz nacionalista, acusara a Rueda de despreciar, no solo a los representantes de su formación, sino también al máximo responsable de la Cámara y, por ende, a la institución.