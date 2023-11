Galicia tiene 16.600 corrales de autoconsumo inscritos en la Xunta, solo un 5% de los hogares rurales

Galicia cuenta exactamente con 16.598 corrales para autoconsumo registrados en la Xunta, lo que representa solo un 5% de los hogares asentados en municipios rurales —de menos de 5.000 habitantes— existentes en Galicia y que, según el último dato disponible en el Instituto Galego de Estatística ascienden a 310.300. La cifra se conoce dado que el registro de gallineros domésticos es obligatorio, a través de una medida del Gobierno central de cuya entrada en vigor se cumplieron este verano dos años.

La mayoría de estas pequeñas explotaciones, cuyos huevos hacen las delicias de familiares y vecinos, se ubican en Ourense, con casi 8.000 inscritos. La provincia está seguida de A Coruña, con 6.201 titulares de gallineros que dieron el paso a formalizar su explotación de autoconsumo y sigue con Lugo, con 1.456. Por contra, Pontevedra es la provincia con menos gallineros regularizados en este registro dependiente de la Consellería de Medio Rural, con solo 909 infraestructuras declaradas. La norma también fija un máximo de 30 aves para estas explotaciones y estipula que, “en ningún caso, se comercialice los animales, ni su carne, ni los huevos, ni otras producciones, siendo consideradas en caso de comercializarlos como explotaciones reducidas”.

La medida entró en vigor, según explican fuentes del departamento que dirige José González, a través de un Real Decreto de 27 de julio de 2021 por el que curiosamente, también se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas. Y cobra mayor importancia en un contexto de control de la gripe aviar en Europa y con la llegada —como que se registró la semana pasada— de aves silvestres infectadas a localidades de las comarcas de Noia, concretamente a Porto do Son y Ribeira y según notificó también Medio Rural.

Pero no todos los titulares rurales de estos gallineros conocían la obligación de inscribirlos en este registro administrativo, aseguraron, hasta que hace unos días las distribuidoras agrícolas en las que adquieren las aves y los cereales habitualmente les comunicaron que ya no venderían más ejemplares (pollos ni gallinas) si los compradores no presentaban su número de registro. Este testimonio se repite entre particulares de diferentes puntos de Galicia, con más o menos rigurosidad. “A nosotros solo nos pidieron dejar el número de DNI”, aseguraron en otras localidades.

Los almacenes en los que también se realiza la venta de aves vinculan esta norma con la situación de alerta por la gripe aviar, pero desde la Consellería lo niegan. “La obligatoriedad del registro deriva de cómo está recogido en el Real Decreto 637/2021 de ordenación de la avicultura, donde se contempla el registro de estos corrales en todo el territorio español, independientemente de que se localicen o no en zonas preestablecidas como zonas de especial riesgo o de especial vigilancia [de gripe aviar] definidas por cada comunidad autónoma, que en Galicia son siete ayuntamientos gallegos en ZER y 29 en ZEV”, explican.

Asimismo, fuentes consultadas matizan que este registro “no tiene ninguna finalidad de control ni fiscalizadora de esta actividad perfectamente legal y que no es considerada una actividad ganadera”. “La gente de núcleos de población lejanos no se plantea la burocracia de este sistema, por solo tres gallinas y muy probablemente no funcione con agilidad; habrá que darle un tiempo”, explican expertos consultados.

Por eso, fuentes de la administración aseguran que la inscripción es fácil: se puede hacer o bien cubriendo el formulario facilitado en las dependencias del concello o en la Oficina Agraria Comarcal, donde será entregado una vez cubierto. y puesto a disposición de la Consellería. U otra opción es obtenerlo directamente en la web de la Consellería de Medio Rural. A través de la Sede electrónica de la Xunta de Galicia se puede autorizar, cubriendo el formulario MR501 “Inscrición no rexistro de explotacións avícolas non comerciais”. Por esta vía, no es necesario presentar el formulario cubierto en ninguna dependencia, ya que le llega telemáticamente al departamento autonómico. En el caso de aquellos que hubieran registrado su corral familiar en años anteriores, tendrían que actualizar la información facilitada.