La presión fiscal de los concellos se duplica en 20 años y ya recaudan casi 1.500 millones

Apenas 5 kilómetros bastan para permitir sobrellevar la presión fiscal o, por el contrario, tener que hacer números para poder afrontarla. Una distancia tan corta hace que un contribuyente tenga que rascarse cinco o incluso diez veces más el bolsillo por un mismo tributo municipal o incluso pagar por servicios que en el ayuntamiento vecino no acarrean coste alguno, como la recogida de basuras o el saneamiento de la red de aguas. Los ayuntamientos gallegos prevén recaudar este año en impuestos y tasas municipales casi 1.500 millones de euros, según datos aportados por las administraciones locales al Ministerio de Hacienda, una documentación que todavía no han entregado 17 concellos. Esta recaudación representa un 52% de los ingresos previstos para este ejercicio, según detallan las cuentas municipales.

Pero si se echa la vista atrás y se analiza cómo ha evolucionado la carga tributaria en los municipios de la comunidad la curva se ha disparado hasta tales cifras que hace décadas parecerían inasumibles. Este año, los contribuyentes gallegos y las empresas con actividad en la comunidad se dejarán en impuestos y tasas municipales casi el doble que hace dos décadas. En concreto, las arcas de las administraciones locales recibirán por estos conceptos un 90,4% más que en 2003: pasaron de captar poco más de 765 millones a los 1.457,4 previstos para este ejercicio.

El IBI, conocido como la contribución, el impuesto de circulación de vehículos, el de actividades económicas, sobre construcciones, instalaciones y obras, el de infraestructuras y empresas energéticas, la plusvalía municipal o las tasas por la prestación de servicios y realización de actividades de competencia local. Son los tributos que más ingresos generan a los ayuntamientos gallegos, con el IBI a la cabeza, ya que supone el 40% de la recaudación por impuestos directos, indirectos y tasas.

Tendencia al alza

Fue en 2007 cuando los ingresos tributarios de los ayuntamientos gallegos superaron la barrera de los 1.000 millones de euros, una tendencia al alza que solo tuvo dos excepciones en estas dos décadas: 2013, con una ligera caída del 3,6% (pasó de 1.233 millones a 1.194) y en 2018, con un descenso de casi el 2% (de más de 1.290 millones pasó a 1.265,6). Y ya desde 2019, van a parar a las arcas municipales más de 1.300 millones de euros por estos conceptos, con tres ejercicios consecutivos por encima de los 1.400 millones euros hasta alcanzar este año la cifra récord: casi 1.500 millones de euros, un 1,6% más que en 2022 y casi una cuarta parte más que hace diez años (entonces fueron 1.194,2 millones).

En estas dos décadas, el aumento de los ingresos municipales no ha ido a la par que la recaudación que obtuvieron de los tributos. Mientras las arcas municipales obtuvieron respecto a 2003 un 90% más por impuestos y tasas, el capítulo de ingresos aumentó un 79%, los que supone once puntos menos.

¿Qué carga supone por vecino la recaudación por impuestos y tasas municipales? En la actualidad, con una media de 300 euros per cápita, hay 263 ayuntamientos gallegos, más del 80% de todos los municipios de la comunidad. De ellos, 161 ingresan por encima de 400 euros por habitante (más de la mitad). Y por encima de la barrera de los mil euros por vecino hay un total de 14 municipios. Esta lista la encabeza Vilariño de Conso —el único que sobrepasa los 2.000 euros per cápita, en concreto 2.583—, seguido de Xove, Cervo, Manzaneda, Ourol, Negueira de Muñiz, Sanxenxo, As Somozas, As Pontes, Arteixo, Cerceda, Dozón, Vilasantar y Trabada. La recaudación tributaria en muchos de estos concellos está marcada por la acticividad económica en su territorio y la presencia de infraestructuras y empresas energéticas.

Hace dos décadas, tan solo 35 tenían una presión fiscal per cápita superior a los 300 euros y únicamente 16 superaran los 400 euros por vecino, lo que en este último caso supone diez veces menos que en la actualidad, según los datos facilitados a Hacienda de los respectivos presupuestos municipales. Entonces, por encima de la barrera de los mil euros estaba tan solo un concello, el de Xove, en Lugo (1.114).

En ex extremo opuesto hace dos décadas había un total de 52 ayuntamientos gallegos con una carga tributaria que no rebasaba los 100 euros por vecino. Pero en la actualidad no hay ninguno, como tampoco por debajo de la barrera de los 200 euros por habitante. Solo siete tienen una presión fiscal inferior a 250 euros per cápita.

A Coruña recauda 722 euros por vecino, la tercera ciudad con más carga tributaria

Las siete ciudades gallegas prevén recaudar este año más de 654 millones en impuestos y tasas, un volumen que supone el 45% de lo ingresos tributarios del conjunto de las administraciones locales en la comunidad.

A la cabeza en cifras absolutas se colocan A Coruña (176,7 millones) y Vigo (165,2 millones), seguidas de lejos por Santiago (75,8 millones), Ourense (70,79), Lugo (70,25) y, finalmente, Pontevedra (54,19 millones) y Ferrol (41,34). Pero si se tiene en cuenta la inyección tributaria per cápita en las arcas de las siete urbes el análisis cambia radicalmente. Santiago lidera la tabla, con una presión fiscal de 772 euros por vecino, lo que supone un incremento del 28% respecto a hace dos décadas, que se situaba en una media de casi 603 euros.

En el segundo puesto se coloca Lugo (722,68 euros por habitante) y, casi a la par, A Coruña (722,13 euros). Ahora bien en la ciudad coruñesa la presión fiscal aumentó en estos últimos 20 años (77%) más que en Lugo (54%). Esta evolución convierte a A Coruña en la cuarta ciudad gallega donde más se encarecieron los recibos a sus contribuyentes. A la cabeza de esta curva al alza está Ferrol (644 euros por vecino, un 153% más que en 2003), seguida de Ourense (682, el doble) y Pontevedra (654, un 95% más). Y Vigo, la ciudad con menos presión fiscal, con 565 euros por vecino (un 55% más en dos décadas).