El comisionado del Corredor Atlántico, José Sebastián Ruiz, ha pedido a los empresarios que "aporten más" para tener una autopista ferroviaria de mercancías en el noroeste de España y ha recordaro la inversión que se está realizando para conectar la vía con A Coruña. "Tanto en la oficina de autopistas ferroviarias de ADIF como en la del Comisionado hemos recibido 14 propuestas en toda España, ninguna en el corredor noroeste. Entonces, algo pasa con el empresariado, alguien se tiene que subir. Echamos de menos que esas empresas que quieren, que necesitan desarrollarlo, se pongan en contacto con nosotros", ha indicado a los periodistas.

En una jornada sobre transporte que han organizado la Asociación Española de Transporte (AET) y el Eixo Atlántico en O Porriño (Pontevedra), ha reclamado al "empresariado del norte de España" que "aporte un poco más, que se ponga las pilas en ese sentido".

Después, en su intervención en una mesa redonda con representantes de los puertos de A Coruña, Vigo y Marín, ha insistido en la misma idea ya que, ha advertido, "el material rodante" lo tienen que poner "las empresas", aunque el Gobierno pueda ayudar.

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández-Prado, ha criticado el Corredor Atlántico y ha dicho que a ellos les "aleja de Europa" y funciona como "cuello de botella".

"En el eje atlántico las mercancías no tienen cabida porque no es compatible con el tráfico de pasajeros. Si quieres tener un servicio regular y fiable para el pasajero, eso va en contra de las mercancías. El Puerto de A Coruña tiene una solución, pero no es el Corredor Atlántico sino por la vía Monforte-Lugo, que, para nosotros, es fundamental", ha precisado.

El comisionado ha recordado la inversión que se está realizando en esa vía que conecta A Coruña con Monforte y ha precisado que las ramas del Corredor las decide la Unión Europea.

También le ha dejado claro al presidente del Puerto de A Coruña que las mercancías tiene que pasar por León porque "no hay otra manera" de hacerlo.

El comisionado no ha descartado una futura conexión al Corredor Atlántico de la terminal ro-ro del puerto de Vigo en Bouzas, una de las reivindicaciones que trasladó la directora de la Autoridad Portuaria viguesa, Beatriz Colunga.

Por otra parte, José Sebastián ha anunciado en la mesa redonda que el Puerto de Vilagarcía será incluido en la red global.