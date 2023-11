El pasado mes de octubre en Galicia fue el segundo más lluvioso de la serie histórica (desde 1961), solo por detrás del el año 1987 y, al mismo tiempo, el más cálido, junto con el de 2017, por las altas temperaturas de la primera quincena. Así lo ha indicado la Agencia Española de Meteorología (Aemet), que destaca que este octubre fue “extremadamente húmedo”, y se ha convertido en el segundo más lluvioso desde 1961, y también “extremadamente cálido”. Según los registros de la Aemet en Galicia, el mes pasado llovió algo más del doble del valor habitual en octubre, y eso que toda la precipitación llegó desde el día 13. Sobre las temperaturas, la anomalía media fue de 2,7 grados centígrados más, debido a las altas temperaturas registradas en la primera mitad del mes.

Una de las consecuencias de estas precipitaciones, unidas a las de los últimos días tras el paso de las borrascas Ciarán y Domingos, es que el nivel de ocupación de varios embalses gallegos llegó al cien por cien, lo que supone la apertura de compuertas para permitir el paso del caudal de agua y evitar desbordes en las presas, según fuentes de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

También sigue activado el Plan Inungal en coordinación con los servicios de Emergencias para mantener bajo vigilancia los cauces de los ríos, ante el riesgo de desbordamientos por las lluvias. Se trata de los ríos Ouro (Foz), Sor Baixo (O Vicedo), Regos Das Mesta (Valdoviño), Eume Ribeira (As Pontes), Ladra (Begonte), Miño (Lugo, A Peroxa, Salvaterra do Miño), Avia (Ribadavia), Arnoia (Baños de Molgas) y Tea (Bouza do Viso).

Según la previsión de Aemet, un frente recorrerá hoy el norte peninsular dejando más lluvias en Galicia. MeteoGalicia avanza que la situación de hoy será intermedia, a la espera de un frente que llegará entre esta noche y mañana. Así, con esta situación, se espera un día de intervalos de nubes y claros, con algún chubasco más probable por la mañana. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso Mañana, más nubes cuanto más al oeste y precipitaciones más cuantiosas en Pontevedra, el oeste de A Coruña y el sur de Ourense.