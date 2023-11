La sesión de control al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha servido, una vez más, de arena preelectoral en la que, además del habitual enfrentamiento con los grupos de la oposición, fue escenario para la reivindicación por parte del PSdeG y BNG del pacto firmado entre socialistas y nacionalistas para la investidura de Pedro Sánchez. En frente, Rueda tiró de sarcasmo para despreciar ese acuerdo que, entre otros compromisos, prevé la condonación de parte de la deuda pública de Galicia, rebajar los peajes en la AP-9 y la AP-53 o crear un servicio de cercanías ferroviarias. Se refirió al pacto como de “garrafón”, de “rebajitas” o “galáctico”.

“¿Sabe lo que es galáctico? Galáctica es su incapacidad para defender los intereses de Galicia ante el Estado”, le replicó el líder del BNG, Ana Pontón, quien defendió que “lo que necesita este país es la política útil del Bloque, sin ataduras ni sumisión”. Así, observó que Rueda está “sumiso a Madrid, haciéndole oposición como presidenta” y que el hecho de que sea “el único gallego” descontento con el acuerdo “evidencia su incapacidad” para defender los intereses de Galicia.

Rueda replicó que no está enfadado, sino “aburrido” por ver como el BNG vuelve a ser una vez más “un chollo” para el PSOE al dar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de medidas que ya no fueron cumplidas del pacto firmado al inicio de esta legislatura. “Ahora vienen a contarnos lo mismo pero de rebajitas, de garrafón”, le espetó.

La viceportavoz del PSdeG, Begoña Rodríguez Rumbo, reivindicó a su vez la utilidad de los “siete” diputados socialistas, usando una máxima ya empleada en muchas ocasiones por el BNG —sobre los “logros” de su diputado Néstor Rego—, ya que han sido en esta ocasión los socialistas los que han querido contrastar el peso de estos representantes con los del PPdeG. “Estamos muy orgullosos del acuerdo al que llegamos por y para Galicia. Siete diputados del PSdeG lograron más para este país que su gobierno durante 14 años. ”, relató Rodríguez Rumbo.

La diputada socialista reclamó al presidente gallego aclarar si va a acogerse a la condonación de deuda “simétrica” para todas las comunidades o se va a “plegar al mandato de Ayuso que ya dijo que no” y renunciar al alcanzar “500 millones de euros”, en los que ha cifrado esta quita para Galicia. Pero esta pregunta quedó sin respuesta. Rueda replicó que “es una pena que discutan por la autoría” de un “pacto que es tan histórico” e invitó a que se pongan de acuerdo en si el acuerdo es gracias a los “siete diputados del PSOE o del diputado del BNG”.

El PP condena agresiones “a cualquier partido”, pero veta la declaración contra ataques a sedes socialistas

La crispación que rodea las protestas contra Ferraz y otras sedes del PSOE se trasladó ayer al Parlamento gallego. El PSdeG propuso una declaración institucional para condenar estos ataques y forzar al PP a abandonar su “silencio” y su “ambigüedad” respecto a estos incidentes, según palabras del promotor de la iniciativa, el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. El PP se abrió a negociar la declaración y presentó una contrapropuesta pero finalmente no hubo acuerdo. En el texto planteado por los socialistas se realizaba una “condena a los ataques contra las sedes socialistas, así como a las amenazas, insultos y ataques a sus miembros”. El documento pedía además que se pusiese fin a los “discursos de odio que fomenten comportamientos hostiles contra los partidos políticos democráticos y sus miembros”. El PP respondió con un texto alternativo en el que se eliminaban las referencias expresas a los socialistas y se ampliaba la condena a “cualquier” formación política. Además, añadió una mención a la amnistía, haciendo alusión a un rechazo a medidas de gracia a personas “condenadas por atentar, agredir o vejar” a los miembros de las fuerzas del orden. Sin embargo, las negociaciones encallaron puesto que el PSOE consideró una línea roja eliminar la referencia expresa a los actos contra sus sedes y finalmente no se aprobó ninguna declaración institucional. El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda condenó “cualquier agresión a cualquier partido y a cualquier político” y lamentó que al PSOE solo le interese que se rechacen los ataques contra sedes socialistas y no otros como el vandalismo contra el coche de un alcalde popular (por el de Oroso) o un escrache a una edil de su partido. “Tuvo la oportunidad histórica de ponerse del lado de los no violentos”, lamentó Besteiro. “Al no querer hacerlo parece que uno está detrás y alentando esas situaciones y hay ataques a un partido en concreto”, insistió. Además, explicó que también se registraron actos violentos frente a las sedes del PSOE en Lugo y Ferrol. “El silencio de los populares es el resultado de su matrimonio con Vox”, denunció.