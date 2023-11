La consejera delegada de Grupo Lence, Carmen Lence, ha publicado una carta abierta con la que da a conocer su postura ante lo que considera “declaraciones difamatorias” de agentes del sector lácteo contra su empresa. “Si los empresarios seguimos dando la callada por respuesta, acabamos siendo cómplices de los que nos descalifican e intentan manipular para su propio interés”, avisa. Así figura en un texto publicado en su perfil de Linkedin, bajo el título “¿Quiénes son los “gallegos de conveniencia”? La verdad tras las medias verdades y las mentiras completas”.

“Decía mi padre que como dejes que los demás te lleven la empresa, en dos días no tienes empresa. Se refería a todos los que intentan poner presión sobre el empresario buscando su propio interés, mientras que el empresario busca lo mejor para la empresa (que, al final, es el interés de todos)”, comienza el escrito. “Desafortunadamente, hoy la presión se intenta hacer con medias verdades y mentiras completas a golpe de titular. Y lo hacen con la inmunidad del que confía en que el empresario de turno dé la callada por respuesta, como se viene haciendo por una cuestión de discreción y de no ponerse a la altura de quien cae en tácticas de tan poco calado moral. Pero si los empresarios seguimos dando la callada por respuesta, acabamos siendo cómplices de los que nos descalifican e intentan manipular para su propio interés”, reflexiona Lence.

Así, avisa que se deben “denunciar” tantos “las mentiras completas como las medias verdades”, que “tienen efectos más poderosos que las mentiras”, en relación a que se ha denunciado que Lence ha renovado contratos a sus ganaderos con precios más bajos. “Es verdad a medias. Se les olvida mencionar que nuestra empresa paga por encima de la media de Galicia”, sostiene, lo que conlleva que sus ganaderías hayan recibido hasta octubre “más de 2 millones” que las que cobran el precio medio. Tampoco cuentan, añade, que en España los precios de la leche en origen tienden a la baja porque son los más altos de Europa, y esto hace que la industria láctea esté perdiendo competitividad.

“Hace unos días, nos sacan en titulares calificándonos de hipócritas y, por otro lado, valorando de forma muy positiva que otras empresas lácteas hayan decidido mantener su precio “después de una negociación con los representantes de los ganaderos y las ganaderas”. Me parece curioso porque por nuestra casa no se ha molestado nadie a venir a negociar nada. Me imagino que después de hablar con las empresas de fuera que mencionan, no consideraron importante hablar con la única empresa gallega entre las cuatro que más leche recogen en Galicia. De hecho, somos la segunda empresa que más leche recoge en nuestra comunidad. Y, obviamente, no les quedó más remedio que ir directamente a difamarnos en la prensa”, prosigue.

“También mencionan que el precio medio de la leche cruda en Galicia estuvo en los 49 céntimos por litro, mientras que la media estatal se sitúa en los 51,8; pero se les olvida aclarar que son esas empresas que mantienen el precio de sus nuevos contratos en Galicia las que están pagando más por la leche en otras comunidades. Y quizás sea por eso por lo que no les conviene bajar el precio aún más en Galicia. Nuestra empresa, sin embargo, compra toda la leche en Galicia. Y con toda esta muestra por su parte de un trato justo y equiparable al que les dan a otras empresas, estos señores, que claramente demuestran ser más gallegos” que nadie, se permiten decir que nos envolvemos en la bandera gallega, solo como estrategia de marketing. O sea: que somos gallegos de conveniencia”, asevera.