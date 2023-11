El agua consumida en un año con enganches ilegales abastecería a toda Galicia dos meses

No toda el agua que sale de las redes de suministro llega a los hogares, los negocios o las empresas. Una parte se queda a medio camino por fugas, ya sea por pérdidas puntuales debido a una avería o a una rotura o por goteos continuos derivados del mal estado de las tuberías. Pero también hay millones y millones de litros que se escapan de los recibos de las concesionarias del servicio y por los que los ayuntamientos no ingresan ni un solo euro. Aunque hay casos que se deben a errores de medición en los contadores, la mayoría responden a consumos pirata en inmuebles sin contador o con enganches ilegales, lo que se traduce en consumos que no se registran y, por tanto, no se facturan.

Con el agua que se disfruta de manera fraudulenta en todo un año en Galicia —casi 26 millones de metros cúbicos— se abastecería toda la comunidad gallega durante dos meses e incluso un territorio como Cantabria —con más de 580.000 habitantes— por un año , tal y como se puede extrapolar del informe sobre suministro a la red y pérdidas publicado este año por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el país de los mil ríos, como Cunqueiro bautizó a Galicia, se ha batido en 2020 —último año en el que se basan los datos divulgados por el INE— una de las tres peores marcas de fraudes en consumo de agua. Solo en tres ejercicios, los consumos pirata superaron el 10% del agua suministrada en la comunidad gallega, con el máximo alcanzado en 2009 (casi un 15%), seguido del 10,74% de 2008 y el 10,6% de 2020. ¿De qué cantidad defraudada estamos hablando? En el conjunto del país fueron casi 414 millones de metros cúbicos por los que no se facturó pero que sí se gastaron en hogares, negocios o incluso empresas. Se trata del 9,7% del total distribuido a las redes de abastecimiento del mapa nacional, una tasa solo superada en 2013 (10,05%). En el caso de Galicia no se facturaron por las llamadas pérdidas aparentes de agua 25,7 millones de metros cúbicos, el 10,6% de toda el agua suministrada en la comunidad, lo que la convierte en la sexta comunidad con el índice de fraude más alto. A la cabeza se coloca La Rioja con una tasa de consumos piratas y errores de medición en los contadores del 18,5%, seguida de Asturias con un 12,2%, Andalucía con un 11,5%, Extremadura con un 11,4% y Aragón con un 10,9%. Y en el sexto puesto del ranking nacional, Galicia, solo tres décimas por debajo del porcentaje alcanzado en la comunidad aragonesa. En el otro extremo de la lista, con las tasas más bajas de robos de agua están Navarra (3,8%), el único territorio por debajo de la barrera del 5%; seguido de Murcia (7,2%), Comunidad Valenciana (7,4%) y Baleares (7,5%). En Galicia el agua suministrada roza los 242 millones de metros cúbicos, según los últimos datos disponibles, lo que supone un 5,7% del total en España (más de 4.243 millones), mientras que su peso en el volumen de fraude en el conjunto del país es ligeramente más elevado: 6,2%. Al agua que no se factura por enganches ilegales o errores en la medición de los contadores, se suman las pérdidas por fugas debido al mal estado de las tuberías o averías en la red. En 2020, la comunidad gallega perdió por este tipo de deficiencias en las cañería o roturas 39,2 millones de metros cúbicos, lo que supone el 16,15% del caudal que sale de las presas de abastecimiento para consumo urbano, casi un punto por encima de la tasa nacional —15,36%—. En el conjunto del país, las fugas ocasionan en un año la pérdida de casi 652 millones de metros cúbicos, con Canarias, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Macha, Aragón y Cantabria en los primeros puestos del mapa nacional, todos por encima del 20% del agua suministrada. Inteligencia artificial En algunas comunidades llevan ya años tirando de la Inteligencia Artificial para combatir los piratas del agua y también las fugas. Es el caso del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, con más de una década echando mano de la IA para predecir cuál va a ser el consumo para un día en concreto y hacer saltar las alarmas si finalmente los contadores detectan que las previsiones se han quedado cortas. Para el caso de las fugas, el Consorcio tiene contadores en las entradas de agua de todos los municipios que facilitan datos históricos con los que la inteligencia artificial puede prever cuáles van a ser el comportamiento de cada día: si es un día laborable o no o si hace mucho calor. Para el caso de los robos, los técnicos analizan la diferencia entre el agua que entra a cada municipio —existen contadores en todas las entradas— y el consumo registrado en todos sus contadores. Para regularizar los contadores de agua y garantizar su funcionamiento, las compañías concesionarias de agua impulsaron hace año la regularización de los aparatos. En el caso de A Coruña, Emalcsa impulsó esta campaña en julio de 2017, con visitas de los técnicos de la concesionaria a domicilio con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de los aparatos, actualizar los datos de consumo en aparatos de difícil acceso y garantizar su funcionamiento de forma correcta. Con esta medida, la compañía se proponía “ofrecer un mejor servicio a toda la ciudadanía” y además “mantener el necesario control sobre el consumo de agua”. Desde viviendas ocupadas hasta casas en el rural y camiones cisterna ¿Cuáles son los robos de agua más frecuentes? No solo se dan en casos de viviendas ocupadas con enganches ilegales de todo tipo de suministro: agua, luz y gas. También se han detectado consumos pirata en anexos a viviendas, sobre todo de segundas residencias. En algunos municipios también se han destapado usos fraudulentos de las instalaciones municipales, como un camión que utiliza una boca de riego para llenar su cisterna, Y también, empresas y espacios agrícolas que realizan acometidas sin contador. En zonas urbanas, detallan los técnicos, es prácticamente imposible, porque habría que picar en la calle. En áreas rurales se detectan, por ejemplo en segundas viviendas o chalés que tienen riego o piscinas.