Una avería siembra el caos en los viajes en tren desde A Coruña: enlaces del AVE a Madrid perdidos y retrasos de hasta 90 minutos

No llegaron a la reunión convocada en Madrid, ni al vuelo que iban a tomar en Barajas. Tampoco a la cita médica cerrada hace meses en la capital, a la visita a sus familiares o a la escapada con amigos para callejear por Callao, Lavapiés y la Castellana. Una vez más a cientos de trabajadores y estudiantes en Galicia se les echó el reloj encima por una especie de bingo al que juegan cada vez que se suben al tren y sumaron a la lista del mes un retraso más a su trabajo o a su clase en la Universidad. En la jornada de este martes, no solo se vieron afectados los viajeros en líneas de la comunidad, sino que en esta ocasión la incidencia tocó de lleno a los servicios de primera hora de la mañana que partían de A Coruña hacia Ourense, donde hacen trasbordo para las conexiones del AVE a Madrid. Una nueva “incidencia en la infraestructura”, que depende de Adif, según apuntaron desde Renfe, que un día más sembró el caos en las estaciones de tren de la comunidad, con conexiones perdidas y un efecto dominó en otras conexiones AVANT y de Media Distancia con retrasos de hasta 90 minutos, tal y como reconoció la operadora ferroviaria.

“Retrasado por averías de las instalaciones del CTC de A Coruña”. Era el mensaje que recibieron los pasajeros del AVANT-09051 de Ourense con salida a las 05.08. Junto a este, también se vieron afectados el Vigo-Guixar de las 5.35 horas y el de Ourense de las 5.55 horas. No fue hasta las 06.40 horas cuando los afectados recibieron esta comunicación por su chat de viajeros, afectando la incidencia a los trenes sentido sur hacia Vigo y Ourense. Desde las 06.30 horas, apuntan desde Renfe, la incidencia está solucionada y la circulación tendió a normalizarse, aunque con un efecto dominó sobre otras conexiones que acumularon retrasos. Los mayores tiempos de espera se dieron en dos AVAT a Ourense y un Media Distancia a Vigo, que acumularon retrasos de entre 60 y 90 minutos.

“Menudo día nos espera. Que pongan este chat en las pantallas de las estaciones. Para la app, todos salen en hora”, lamentaba un pasajero.

“Llevamos 35 minutos pasados en la estación de A Coruña en el tren que sale normalmente a las 5.08 horas con conexión a AVE con Madrid en Ourense a las 06.30 horas que evidentemente vamos a perder. ¿Cuál es la previsión?”, se preguntaba indignada una viajera, a la que Renfe respondía: “Este tren se encuentra detenido debido a una incidencia en la infraestructura”.

“El concepto puntualidad e información de Renfe… Una vergüenza gestionar un servicio público así”. Fue otro mensaje que lanzó en las redes sociales una usuaria. “¿Cómo es posible que no tengan trenes de reserva? Que los traigan de donde sea… En este caso, un servicio alternativo en bus tampoco sería efectivo porque no se puede hacer el trayecto A Coruña-Ourense en 68 minutos”, sentencia otra pasajera consultada por este diario. “Además ahora los retrasos y las averías -cuestiona- no se compensan para los abonados -son gratis los viajes- y el Gobierno tampoco penaliza a Renfe ni a Adif”.

Desde Perder o Tren y Media Distancia Galicia, plataformas que llevan meses de movilizaciones, protestas y reuniones para lograr la mejora del servicio público, con más frecuencias, horarios ajustados al horario laboral y estudiantil y un plan de puntualidad ante los retrasos sistemáticos de cinco y diez minutos en el Eje Atlántico -la línea con más demanda de Galicia-, advierten de que los pasajeros no quieren más informes que se queden en un cajón, ni reuniones. “Queremos decisiones efectivas y que alguien tome las riendas”, urgen.