Democracia Ourensana (DO) ya tiene cabeza de lista para los próximos comicios gallegos y será Armando Ojea, fiel escudero de Jácome, número dos de DO y teniente alcalde del Concello de Ourense, así como diputado provincial. Pero no será la única candidatura nueva en Ourense en las elecciones autonómicas de 2024. Telmo Ucha, exafín de Jácome, acaba de constituir un nuevo partido, Democracia Galega, con el que pretende presentarse a las elecciones gallegas “si da tiempo”.

La pretensión del líder de DO era aglutinar fuerzas más allá de la capital donde tiene su granero de votos. Las negociaciones con otras fuerzas políticas como Espazo Común y su líder Pachi Vázquez, para que este se adhiriera al proyecto, no cuajaron y ahora Jácome elige a Armando Ojea como cabeza.