El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, acusó ayer a la Xunta de “insolvencia” y de “falta de planificación” en la gestión sanitaria. En declaraciones a los medios en Viveiro antes de participar en una concentración contra la “destrucción de la Atención Primaria”, denunció el “abandono” de la sanidad pública por parte del PP y añadió que “eso sí que es romper Galicia”, diferenciando entre los ayuntamientos que disponen de atención sanitaria y los que no. En este sentido, aseguró que el 80% de los 67 municipios lucenses tienen bajas de médicos y que en toda Galicia se han perdido 1.000 sanitarios desde 2009. “Esto no ha ocurrido ahora. Hay una falta de planificación sanitaria grandísima. Llevan 14 años gobernando, ya no le pueden echar a nadie la culpa. Esa insolvencia en la gestión se produce en la prestación de un servicio donde la gente lo demanda”, añadió.