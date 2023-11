Sumar quiere repetir alianza con Podemos y concurrir de la mano en las elecciones autonómicas gallegas y vascas, pero la formación dirigida por Ione Belarra condiciona el acuerdo a unas primarias para la elección de candidatos y al aval de las direcciones autonómicas de su formación.

Ambos comicios, que deben celebrarse antes del próximo julio, supondrán la vara para medir las tensas relaciones entre Sumar, constituido como partido recientemente, y Podemos, que tras quedar fuera del Gobierno ha prometido que sus cinco diputados funcionarán de manera autónoma en el Congreso.

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, aseguró ayer que la ciudadanía quiere que ambas formaciones trabajen “codo con codo” en un contexto “de avance de la derecha en toda Europa”. Garantizó, sin especificar, que los candidatos de esa alianza “van a ser ratificados de forma democrática”. “Eso no les quepa ninguna duda, tenemos más tiempo que la última vez que tuvimos que hacer la coalición de toda pastilla [por el adelanto de las elecciones generales]”, añadió. Por su parte, el coportavoz estatal Pablo Fernández, advirtió a Sumar de varias condiciones. Por un lado, que su formación no permite la doble militancia, por lo que ahora que Sumar se ha constituido en partido, ese será un elemento a tener en cuenta. Por otro, sostuvo que los militantes de Podemos establecieron “a fuego” que cualquier pacto pasa por la no existencia de vetos a miembros del partido, como sucedió, asegura este partido, con Irene Montero, y que deben celebrarse primarias. Establecer el censo de quién puede votar será otro elemento clave.