El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cree que “no pasaría absolutamente nada” si no coinciden las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco, pues “no hay ninguna obligación legal” para ello, si bien esa coincidencia, como sucede desde 2009, sería “bienvenida”.

En un acto en A Coruña, Rueda insistió ayer en que la decisión no está tomada. “Es cierto que siempre hubo una coincidencia, pero no hay ninguna obligación legal de esa coincidencia. Por lo tanto, si se produce otra vez, bienvenida sea, pero, si no, yo creo que no pasaría absolutamente nada. Galicia tiene su propio camino. No sé cuáles son los planes ahora mismo de convocatoria en el País Vasco, pero estoy seguro de que lo van a decidir en función de los intereses del País Vasco igual que aquí se va a decidir en función de los intereses de Galicia”, cerró.