El Defensor del Pueblo inició actuaciones de oficio en 33 ciudades, entre ellas Ferrol, por el retraso que se está produciendo en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), exigidas por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética. Esta norma establece las medidas y plazos concretos para que las administraciones públicas promuevan la mejora de la calidad del aire mediante la reducción de las emisiones a la atmósfera. De este modo, los municipios de más de 50.000 habitantes debían de haber establecido ZBE antes del 1 de enero de 2023.

El Defensor del Pueblo va a investigar los municipios de más de 50.000 habitantes cuyos ayuntamientos no han iniciado aún los trámites para declarar las ZBE y los municipios de más de 300.000 habitantes que aún no las han aprobado pese a estar en trámite. Así, un total de 18 municipios no iniciaron aún la tramitación de la ZBE, entre los que se encuentra Ferrol.

Mientras hay otros siete que ya iniciaron la tramitación de la ZBE pero van con retraso en su implantación. Y hay otros 8 municipios están dando marcha atrás o suspendiendo lo que se hizo hasta ahora.