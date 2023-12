El portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, apeló este martes al "ben superior" de "xerar unha alternativa ao goberno do PP" y rechaza el "ruído". Después de romper el grupo parlamentario del Congreso, con la marcha de Podemos al Grupo Mixto, fuentes de Sumar Galicia trasladaron que se "paralizaban temporalmente las conversaciones" con Podemos Galicia.

"Queremos saber se Podemos Galicia quere construír Sumar Galicia connosco ou non. Queremos garantías e un pronunciamiento público ou privado de que existe vontade de traballar todas na mesma dirección", apuntan las mismas fuentes consultadas, que precisaron que, en todo caso, que la mano "segue tendida para seguir falando".

"En @sumargalicia collen todas as persoas progresistas, feministas e ecoloxistas que pensen en clave galega", señala en la red social X, añadiendo que están "as portas abertas e man tendida ao diálogo". "Non queremos ruído, queremos facer política!", sentenció después de que rompiese el grupo de Sumar en el Congreso y de que las fuentes de Sumar Galicia diesen por suspendidas temporalmente las conversaciones a la espera de ver la reacción de Podemos Galicia.

Galicia é Galicia. Existe 1 ben superior: xerar unha alternativa ao goberno do PP. En @sumargalicia collen todas as persoas progresistas, feministas e ecoloxistas que pensen en chave galega. Portas abertas e man tendida ao diálogo. Non queremos ruído,queremos facer política! — Paulo Carlos López (@paulo_carlosl) 5 de diciembre de 2023

Por su parte, fuentes de Podemos Galicia señalaron que la formación morada "sigue teniendo autonomía" en el territorio gallego para tomar las decisiones que adopten los órganos pertinentes.

En este sentido, recuerdan que para ellos las negociaciones están de facto paralizadas, puesto que no hubo avances desde que Podemos Galicia puso una propuesta de coalición encima de la mesa el 13 de noviembre, por lo que urgen que les "contesten".

"Lo que decidamos aquí, es lo que se hará", sentenciaron estas mismas fuentes, subrayando la "autonomía" a pesar del sucedido en el Congreso.

Aumento de la tensión

En los últimos días la tensión ha ido en aumento, con una notoria ausencia de implicación en la promotora de Sumar Galicia, por lo menos hasta el momento, de las organizaciones de Podemos Galicia e Izquierda Unida-Izquierda Unida, que por su cuenta iniciaron las conversaciones para las autonómicas mucho antes de la constitución como partido de Sumar Galicia y a la espera de que este proyecto definiera su intención de acudir a las elecciones.

De esta manera, después de la investidura, hubo un primero contacto oficial del tres organizaciones políticas, en las que Podemos Galicia llegó a poner encima de la mesa una propuesta para cerrar una coalición a tres, proporcional.

En este sentido, también IU-EU urgió a cerrar ya una coalición, pero Sumar Galicia, cuyo portavoz es Paulo Carlos López, abrió, por su cuenta, contactos para tratar de atraer al proyecto a la pata nacionalista que otrora formó parte de la confluencia, Anova, que en las generales pidió el voto para el BNG y se alejó de las alianzas con la izquierda federal.

Con contactos pendientes para esta semana, según las fuentes consultadas por Europa Press, la tensión en el espacio escaló en las últimas horas, también en el Estado, lo que devino en la ruptura del grupo en el Congreso.

Y en medio de la tensión entre las partes, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se dirigió públicamente a Podemos Galicia para advertir de que no toca hablar "de cuotas", sino que es momento de armar una propuesta política, unas declaraciones que fueron contestadas por el propio Borja Sano Ramón (líder de la formación morada en Galicia) para advertir de que no se puede "marear" y que acordar pasa por "acuerdos y porcentajes" y que se acabó "el tiempo de cheques en blanco".