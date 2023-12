El PPdeG propondrá en el Parlamento gallego exigir al Gobierno que no suba los peajes de la AP-9 y la AP-53 a partir del 1 de enero “siguiendo el ejemplo de la Xunta” de congelar los peajes en las autopistas de titularidad autonómica. Así lo trasladará a través de una proposición no de ley que se debatirá en el Pazo do Hórreo y que saldrá aprobada con los votos de los populares que son la fuerza mayoritaria.

El portavoz del grupo popular en infraestruturas en la Cámara gallega, José Manuel Balseiro, lamentó que “todo parece indicar que la AP-9 y la AP-53 volverán a comenzar otro año como las más caras de España”. Además, aseguró que el Gobierno del PSOE, apoyado por Sumar y el BNG, “prima los intereses de la concesionaria por encima de los intereses de los gallegos”. Balseiro también explicó que los peajes de la AP-9 “pueden elevarse casi en un 5 por ciento el próximo uno de enero”, debido a la previsión al alza del IPC y la aplicación de la subida del uno por ciento acumulativo durante 20 años por las obras de ampliación de la autopista, que atribuye a dos ministros socialistas.