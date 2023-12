Uno de cada cinco pisos en A Coruña se alquila en menos de 24 horas

Encontrar un anuncio nuevo de alquiler en las inmobiliarias gallegas o en los portales web es una misión casi imposible. Los que hay llevan meses con el cartel de Se alquila, bien porque tienen precios inasumibles para la mayoría de potenciales inquilinos o porque por las condiciones del inmueble y su ubicación no les convencen: carecen de ascensor, no están en barrios céntricos o bien comunicados o el estado del inmueble no se ajusta a lo que buscan. Tal es la cada vez más reducida oferta en el mercado tradicional del arrendamiento en Galicia, en la actualidad en mínimos históricos —apenas 2.600 disponibles en el conjunto de la comunidad—, que incluso hay lista de espera en las inmobiliarias. “Cuando entre algo nuevo, avísame”, es el mensaje que deja cada nuevo cliente que entra en una agencia con la intención de hacer la mudanza a otra vivienda, ya sea en la ciudad en la que ya reside o en otro municipio. Y las que se estrenan en el circuito de alquiler de larga duración o se reincorporan tras finalizar un contrato, encuentran inquilino en un visto y no visto. En la ciudad de A Coruña, los alquileres exprés el pasado mes de noviembre alcanzaron el 23%, cinco puntos por encima de la media nacional (18%), según un estudio publicado este martes por el marketplace inmobiliario Idealista.

De las capitales de provincia gallegas, tal y como revela el informe, A Coruña se coloca a la cabeza y en el tercer puesto del ranking nacional: el 23% de las viviendas arrendadas el mes pasado no llevaban ni 24 horas en el mercado. Le sigue en la lista de alquileres exprés en la comunidad la ciudad de Pontevedra, donde un 17% de los pisos o casas están menos de 24 horas anunciadas. En Lugo, el volumen cae el 15%. En el caso de Ourense, el informe no dispone de datos. Con un coste medio del alquiler que ya supera los 500 euros en Galicia y que en el caso de las ciudades de A Coruña y Vigo ya una cuarta parte supera los mil euros, en torno a 200.000 familias gallegas no pueden asumir las rentas actuales. La provincia de A Coruña con cerca de 80.000 unidades familiares y la de Pontevedra, con más de 57.000 que no pueden asumir el coste actual de una vivienda focalizan este grave problema social. Más de un tercio de los pisos y casas están en el circuito de comercialización en alquiler llevan más de un año sin arrendar, bien porque su estado de conservación interior o mobiliario no es óptimo bien porque su coste no se ajusta a su nivel de ingresos, según datos de la patronal inmobiliaria en Galicia. En concreto, en la ciudad de A Coruña, el 21% de las viviendas disponibles para alquilar superan los 1.000 euros y el 12% no están en un estado óptimo o su mobiliario es deficiente. Y en el caso de Vigo, el 24% de los inmuebles disponibles superan el umbral de los 1.000 euros y el 8% no están en buen estado. En el conjunto del país, el 18% de las viviendas alquiladas estuvo menos de 24 horas en el mercado. Del mapa residencial nacional, las ciudades de Girona y Vitoria son las que tienen un porcentaje de alquileres exprés más elevado, ya que el 33% de los pisos y casas que se alquilaron en la capital gerundense no duró siquiera 24 horas, mientras que en el segundo caso fueron el 27%. En el extremo opuesto de la lista de alquileres exprés están Segovia, con una tasa de alquileres exprés del 7%, junto con Córdoba (9%) y Ciudad Real (10%).