Xunta y PP se lanzaron ayer a criticar la reciente visita a Galicia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que el sábado arropó a su cabeza de cartel para las autonómicas, José Ramón Gómez Besteiro, sin concretar asuntos pendientes con la comunidad. Esta es, al menos, el principal reproche que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le lanzó.

“Yo decía el sábado que suponía que vendría a hacer algún tipo de compromiso tardío sobre cosas que nos negó durante estos cinco años sobre necesidades no atendidas, pero la verdad es que ni eso. No fue capaz de asumir absolutamente ningún compromiso con Galicia”, censuró en declaraciones a la prensa, que afeó a Sánchez no haberlo invitado a su visita al astillero público de Navantia en Ferrol, un acto que considera muestra de “hostilidad”.

“Y si esa hostilidad hacia mi persona después se hubiese transformado en algún tipo de compromiso con Galicia, yo decía que estaría dispuesto a aplaudirlo y a apoyarlo, si realmente era algo tangible. Pero el presidente del Gobierno se fue como llegó, sin ningún compromiso y sin ganas de comprometerse con nada”, insistió, informa Europa Press.

En plena precampaña y con PP y oposición esperando una convocatoria electoral por parte de Rueda para celebrar comicios a mediados de febrero o de marzo, como muy tarde, el titular de la Xunta consideró a Sánchez el “candidato de los tres partidos sin ninguna duda”, en alusión a PSdeG, BNG y Sumar, aunque abrió la puerta a un posible “cuatripartito”, en alusión a Podemos, que se presentará en solitario.

La falta de compromisos concretos en la visita del fin de semana constituye, en su opinión, “toda una muestra” de lo que “significa Galicia ahora mismo para el PSOE a nivel nacional y para Pedro Sánchez”. Todo ello, pese a que, insistió, el PSdeG es “el Partido Socialista más sumiso de toda España y está dispuesto a aplaudirle cualquier cosa”.

“Pero, al final, es que no hay nada que aplaudirle. Ya digo que no fue capaz de venir aquí a comprometer absolutamente nada”, finalizó antes de añadir que la visita a Navantia fue “una excusa” para poder “utilizar el transporte oficial”, en alusión al Falcon de la Presidencia del Gobierno.

Por su parte, el candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, mostró un día más su vinculación con la agenda institucional del Gobierno central, del que no forma parte. Ayer acompañó al delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en una visita al viaducto del río Pambre, en Palas de Rei, uno de los hitos de la construcción de la autovía Lugo-Santiago, que asegura que marcará un “antes y un después” en la conexión del interior de Galicia con la costa. Tras dos décadas de obras, Blanco aseguró que se encuentran en la “fase final”.

Por su parte, el diputado lucense, que preside la comisión de Transportes del Congreso, ironizó con las críticas del PP y de la Xunta. “Se van a hartar de verme en Galicia, aquí es donde estoy y aquí es donde me quiero quedar”, retó a sus adversarios.

Micrófonos

También quiso responder a las dudas planteadas el lunes por la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, que puso en tela de juicio la supuesta oferta de Sánchez a Besteiro para ser ministro del nuevo Gobierno de coalición, puesto que tendría que abandonar a los pocos meses si accedía al Parlamento gallego. La popular tachó esa opción de “inocentada”.

“No sabía que el PP tenía acceso a las conversaciones que tiene el presidente del Gobierno con diferentes miembros de su partido. A lo mejor es que tienen micrófonos”, bromeó Besteiro.