La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha exigido a la Xunta que aporte los medios "precisos" a los municipios para la limpieza de los plásticos llegados a las playas. Los servicios municipales han encontrado presencia de 'pellets' en las playas de Orzán, As Lapas, Bens y O Portiño, en donde actúa con medios propios.

"La Xunta no puede ponerse de perfil en un asunto de ámbito autonómico que es de su competencia. A día de hoy no recibimos ni una llamada ni un ofrecimiento de información o de medios para hacerle frente a este problema", ha reprochado Rey. "No se puede pretender que sean los municipios los que hagan frente a un problema como este, que supera con mucho el ámbito municipal", agrega.

Al respecto, la concejala de Medio Ambiente de A Coruña, Noemí Díaz, remarca que: "Quizás la Xunta no es consciente de que al activar el plan de emergencia son ellos los que tienen las competencias".

En la costa coruñesa, el concejal de Medio Ambiente de Sada, Fernando Fariña, denuncia falta de información por parte del Gobierno gallego. Ha comprobado la aparición de estos microplásticos en la plaza de Morazón, que también llegaron a la de Cirro. Insta a la Xunta a que "asuma sus competencias" y proceda a la limpieza.

El Ayuntamiento de Ferrol ha comunicado que tres brigadas han estado revisando esta mañana de lunes los arenales en playas como la de Doniños o Esmelle.

Igualmente, el Ayuntamiento de Miño ha detectado este lunes la llegada de 'pellets' a la playa de Perbes, "aunque en pequeña cantidad de momento". Ha instalado un contenedor para depositar las recogidas que se hagan de este material.

También el presidente de la Federación de Municipios e Provincias (Fegmap) y alcalde Vilagarcía (Pontevedra), el socialista Alberto Varela, han reclamado medios a la Xunta para la limpieza de los plásticos llegados a las playas gallegas. Hay constancia de 'pellets' desde el sur de la provincia pontevedresa, pasando por la Costa da Morte hasta la Mariña lucense.

Al respecto, el presidente de la Fegamp pide a la Xunta también más información sobre la composición del material y un protocolo claro de actuación que no recaiga solo en los municipios, ya que se teme que "pueda tener efectos negativos en los recursos marinos y en el medio ambiente". Paralelamente, apunta que el servicio municipal de emergencias de Vilagarcía patrulla los arenales del ayuntamiento.

"La Xunta ha vuelto a abandonar a los municipios en una catástrofe medioambiental diciéndonos en una carta que la limpieza de las playas es competencia municipal y lavándose las manos en una situación que no sabemos qué repercusión puede tener en el medio, en los recursos marinos de los que tanta gente vive y en el mismo Parque Nacional das Illas Atlánticas, el único que existe en Galicia", censura.

Y es que critica que el ejecutivo presidido por Alfonso Rueda "aún por encima de tardar semanas en reaccionar, cuando lo hace es para no darle importancia, para desentenderse, negar la ayuda, decir que el culpable es otro y mirar para otro lado mientras el mar de Galicia y todos los gallegos que viven de él vuelven a verse gravemente amenazado".

Recogidas en Nigrán

Nigrán es uno de los municipios más al sur de Galicia en donde se han detectados los 'pellets'. El Ayuntamiento organiza para este martes, 9 de enero, una primera limpieza en los arenales de Patos, Prado, Cansadoura y Madorra. Estará coordinada por la Asociación de Escolas de Surf de Patos, Club Marítimo de Panxón y operarios municipales de limpeza.

"No tenemos la más mínima información ni asesoramiento por parte de la Xunta. De momento hay pocos 'pellets' pero nos preocupa a la afección que supone incluso para la cadena trófica, por eso no nos vamos a cruzar de brazos esperando a que lleguen a más", recrimina el alcalde, Juan González. "Una vez más, la ciudadanía es la que tiene que estar pidiendo medios e información a la Xunta, esto nos retrotrae a los tristemente famosos 'hilillos de plastilina' del Prestige", apostilla.

Controles en Vigo

Por otra parte, el Ayuntamiento de Vigo ha informado de que, hasta el momento, no se han detectado bolas de pellets en las playas de la ciudad olívica, pese a que se han realizado varias inspecciones. Aun así, ha explicado que seguirá llevando a cabo controles y ha pedido a los vigueses que si encuentran este tipo de residuos se pongan en contacto con el 010 o con la Policía Local.

"En previsión de lo que pueda suceder, el gobierno local está tratando de localizar grandes tamizadoras que permitan eliminar de forma eficiente este tipo de residuos", ha añadido el Ayuntamiento en un comunicado, indicando también que los ciudadanos que recojan este material lo hagan con guantes y lo depositen en el contenedor verde, "hasta que la Xunta aclare cuál debe ser el procedimiento a seguir".

Al respecto, ha asegurado que no tiene notificación alguna del Ejecutivo autonómico sobre esta cuestión, aunque ha puesto en valor que en el caso de que aparezcan en Vigo, el Ayuntamiento se hará cargo "de forma inmediata" de su eliminación.

También ayuntamientos como el de Redondela informan de que se encuentra vigilantes pese a que todavía no se han detectado estos microplásticos.