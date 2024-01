Tráfico avisa a los concellos: no solo es multar, tienen obligación de retirar puntos del carné

Ya han pasado más de 17 años del carné por puntos y no solo hay conductores incumplidores, también hay administraciones que se saltan el sistema. Casi dos décadas después de la implantación del modelo sancionador que obliga a los infractores que dejan su saldo de créditos a cero a hacer un curso y a examinarse para poder conducir de nuevo, todavía hay ayuntamientos en los que incumplir una norma al volante solo cuesta dinero frente a otros en los que además de la multa se impone la retirada de puntos. Pisar el acelerador más de la cuenta, dar positivo en alcohol y/o drogas, utilizar el móvil en carretera, saltarse un semáforo en rojo, viajar sin cinturón de seguridad o no llevar el casco. Son las infracciones más habituales que interceptan los agentes de Policía Local en las vías urbanas y que deben notificar a la DGT para la correspondiente retirada de créditos —entre dos y seis, según el incumplimiento cometido—. De los 130 ayuntamientos que tienen Policía Local en Galicia y, en consecuencia, que tienen la obligación de notificar a Tráfico las infracciones que acarrean detracción de puntos, un total de 40 (el 30%) no aplican el sistema: 13 de la provincia de A Coruña, 11 de la de Lugo, 7 de la de Ourense y 9 de la de Pontevedra, según el balance de la DGT de 2022, último año del que hay datos disponibles.

En ese ejercicio, tal y como revelan las estadísticas facilitadas por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), los 90 municipios gallegos que comunicaron sanciones a Tráfico dieron cuenta de apenas 23.000 infracciones con retirada de créditos. De ellas, más de 11.000 en vías urbanas de la provincia de Pontevedra, casi 9.000 en las de A Coruña, poco más de 1.100 en las de Lugo y más de 1.500 en las de Ourense. En total, más de 74.600 créditos retirados en un año en las vías urbanas gallegas. Desde Tráfico advierten de la obligación de las administraciones locales de cumplir con el sistema por puntos. La responsable de la DGT en Galicia y jefa Tráfico en A Coruña, Victoria Gómez Dobarro, avisa a los ayuntamientos incumplidores de que la comunicación de la detracción de puntos de las infracciones cometidas en las vías urbanas es una obligación legal para los alcaldes, derivada de su competencia para denunciar y sancionar en esas vías, tal y como se establece en la Ley de seguridad vial (artículo 7). “No es potestativo”, sentencia. “Las infracciones —añade— son objeto de su correspondiente procedimiento sancionador autónomo. Los puntos, aunque se reflejen en un texto de una sanción, son pérdida de confianza y reproche por determinadas conductas, graves y muy graves contrarias a la seguridad vial”. El mensaje es tajante: “El permiso de conducir no es un derecho absoluto”, sentencia. Ya en 2010, cuando la tasa de ayuntamientos gallegos incumplidores con el sistema por puntos era más elevado (el 75%), la Fiscalía de Seguridad Vial, tal y como avanzó entonces este periódico, planteó promover acusaciones a los alcaldes que no comunicasen las sanciones con detracción de créditos a la DGT. Se trataría de un presunto delito de prevaricación omisiva por parte de los alcaldes y que se traduce en una pena que iría desde la multa y la suspensión de empleo y sueldo hasta la inhabilitación. En Galicia afectaría a en la actualidad a 40 ayuntamientos. De las cuatro provincias gallegas, A Coruña y Pontevedra presentan los índices más altos de cumplimiento, un 78% y 77%, respectivamente. Por el contrario en Ourense solo notifican la retirada de puntos a Tráfico el 46% de los municipios con Policía Local y en Lugo, el 35%. ¿En qué se traduce este incumplimiento? Sencillo. Pagar solo una multa o quedarse sin carné. Esta disparidad de criterios hace que por una misma infracción un conductor afronte el pago de una sanción o, en cumplimiento de la ley, tenga que pasar un tiempo sin conducir, hacer un curso y examinarse si quiere ponerse de nuevo al volante porque ya no le quedan puntos en el carné tras haber sido notificada por el concello de turno la infracción que acarrea retirada de créditos. Las siete ciudades gallegas comunicaron en 2022 sanciones con detracción de puntos a la DGT. Las urbes trasladaron cerca de 18.700 infracciones que acarrean la retirada de créditos, lo que supone el 82% del total de notificadas desde la comunidad. Pero la actividad de cada una es muy dispar. A la cabeza del mapa gallego, y también en los primeros puestos del ranking nacional —en concreto en el quinto, después de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza— se coloca Vigo, con 8.615 sanciones trasladadas a Tráfico. Le sigue en la lista autonómica, Santiago (3.381, puesto 19 del conjunto del país), Ferrol (3.044), Ourense (1.429), Lugo (1.076). En el caso de la ciudad de A Coruña se comunicaron 469 frente a las 1.072 del año anterior, que se tradujeron en 1.590 puntos detraídos frente a los más de 3.400 de 2021. La velocidad, más de la mitad de las sanciones Pisar más de la cuenta el acelerador es la principal infracción al volante. Y es esta también la que más sanciones con retirada de puntos han sido notificadas a la DGT por parte de los ayuntamientos gallegos en 2022. Hasta un total de 13.130 infracciones por velocidad con pérdida de créditos —dos, cuatro o seis puntos, en función del exceso cometido—, lo que supone más de la mitad de las notificadas por las administraciones locales gallegas. En el segundo puesto de la lista está el consumo de alcohol, como más de 3.200 infracciones trasladas de Tráfico desde los concellos con Policía Local. Casi a la par están los incumplimientos en vía urbana por saltarse un semáforo (más de 1.300 comunicadas) y por no usar el casco o el cinturón de seguridad (más de 1.200). En cifras similares están también las infracciones trasladas a Tráfico que acarrean retirada de puntos por consumo de drogas y uso del teléfono móvil (en ambos casos cerca de un millar en el conjunto de los ayuntamientos con unidades policiales propias). En el conjunto del país, el volumen de sanciones comunicadas por los municipios con Policía Local en 2022 fueron más de 431.000, que conllevaron la retirada de casi 1,6 millones de créditos. Este balance se traduce en un peso de las infracciones notificada desde Galicia del 5,2%, aunque en el caso de los puntos detraídos la tasa es más baja: 4,6%. Llaman la atención nueve concellos —7 de A Coruña, uno de Ourense y otro de Pontevedra— que en todo un año solo notificaron una sanción con retirada de créditos.