Un día después de negarse a elevar el nivel del alerta como le pedía el Gobierno alegando “criterios técnicos”, y horas después de que lo hiciese el Gobierno asturiano donde la llegada de pellets es todavía testimonial, la Xunta decidió ayer pasar a nivel dos, y de este modo lanzar una “petición expresa” al Ejecutivo central: “trabajar en el mar para impedir que los cientos de sacos de pellets que continúan desaparecidos lleguen a las costas gallegas”.

Como es el Gobierno de Pedro Sánchez quien tiene competencias en el mar, la Xunta eleva el nivel de alerta y exige la actuación del Estado para paliar los efectos del vertido de pellets de plástico del Toconao. “Es el momento de intentar recogerlos ahora que están en el mar” porque se prevén corrientes marítimas en los próximos días “que permitirán hacerlo” con mayor facilidad, explicó el presidente Alfonso Rueda, que fue quien informó del giro.

Posteriormente, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, urgió a que la interceptación en el mar fuese antes del sábado, pues se prevé en función de las mareas, las corrientes y los vientos que lleguen más sacos durante el fin de semana. La vicepresidenta calcula que el 90% de los 26.250 kilos de pellets perdidos en el mar hace un mes aún no han llegado a la costa. Es decir, 2.625 kilos ya habrían ensuciado los arenales gallegos. Vázquez habló ayer con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y escribió una carta a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, informando de la activación del nivel dos de alerta y apurando el despliegue de medios estatales.

“Si es el requisito para que el Gobierno central colabore en la limpieza de estos residuos plásticos, no tenemos ningún problema en hacerlo (declarar el nivel dos de alerta)”, aseguró el titular del Ejecutivo autonómico para justificar su cambio de opinión. También lanzó un dardo:“Si esto pasara en Cataluña, no estarían con los requisitos que nos exigen a nosotros (el nivel dos de alerta) para activar su colaboración”.

Rueda hizo estas declaraciones después de visitar la playa del Espiñeirido en Porto do Son, uno de los primeros arenales a donde llegaron las bolas de plástico, pero no hay constancia gráfica del momento. Intentar frenar desde el mar la llegada de las bolitas de plástico que ya ensucian playas de treinta concellos gallegos es responsabilidad del Gobierno central. A la Xunta y a los concellos les toca eliminarlas de los arenales, lo que es muy difícil por su diminuto tamaño y su color blanco. Doscientos operarios del Ejecutivo autonómico actuaron ayer en una docena de playas, explicó la vicepresidenta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Y en los próximos días se contratarán a cien personas más. También hay voluntarios en arenales de Pontevedra y A Coruña peinando la arena buscando pellets.

Tras la decisión de Asturias y Galicia de declarar la alerta dos, ayer por la tarde, Cantabria seguía la estela. Por su parte, Euskadi activaba por la mañana su plan especial de emergencia. La cercanía de las elecciones del 18-F ha tensionado el conflicto. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró ayer que “la gestión de la Xunta hubiera sido distinta si no estuvieran en precampaña”. Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, acusó a la Xunta de recurrir a “propaganda” y “mentira”. A su vez, Sumar y Podemos han anunciado demandas contra la Xunta por no actuar en el vertido de pellets. Marta Lois, de Sumar, ya pidió la dimisión del conselleiro do Mar.

Ana Pontón, del BNG, aseguró que “ha fallado el Gobierno central y la Xunta y se han perdido tres semanas muy valiosas, en las que se podría haber trabajado para retirar el mayor número de pellets”. José Ramón Gómez Besteiro acusó a Rueda de “ocultar” el problema.

La cronología que en frenta a Gobierno-Xunta

Madrid informó a Santiago con un mensaje telefónico el 20 de diciembre, pero el correo con la información clave y las declaraciones de la armadora no se envió hasta el 3 de enero | Entre tanto, los pellets llegan a las playas

El Ministerio de Transportes informó telefónicamente a la Xunta sobre la posible relación entre los pellets hallados en la costa gallega y la pérdida de contenedores por parte del Toconao el 20 de diciembre, aunque no emitió un correo electrónico con esta información hasta el 3 de enero.

Fuentes del Ministerio de Transportes confirmaron a Europa Press que la comunicación telefónica consta en el SIGO, documento que recoge todo lo relativo a cualquier incidencia. De este modo, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Fisterra informó de que los gestores del Toconao habían avisado de que uno de los contenedores perdidos en Viana de Castelo (Portugal) llevaba pellets de plástico y así se lo traslada al Capitán Marítimo de Vilagarcía.

Ese mismo día, según las mismas fuentes, el CCS de Fisterra también informa de que el representante del buque, Antonio Quirós, se pone a disposición para coordinar las medidas de seguimiento y añade que se informa de ello tanto a Capitanía Marítima como al subdirector del Servicio de Gardacostas de la Xunta.

El 21 de diciembre, el Capitán Marítimo de Vilagarcía informa a la Delegación del Gobierno y Demarcación de Costas de Coruña de la identificación del origen de pellets hallados en la costa gallega y añade que el representante del Toconao, que “es el buque que ha podido ser el responsable”, se ha puesto en contacto con el jefe del CCS. Finalmente, señala que reenvía los datos del representante por si fuesen de interés, y ofrece colaboración desde la administración marítima local.

La Xunta, sin embargo, no considera oficial esta comunicación, por tratarse de un whatsapp, según señalan fuentes del gobierno gallego. Concretamente, apuntan que la comunicación se limitaba a indicar: “Buenas tardes, muy probable portacontenedores que perdió 6 través de Viana el 8. Estamos en contacto con él”.

Mientras, el correo electrónico con la información se remitió a la Xunta el 3 de enero, quince días después de recibir el mail del armador. Este correo electrónico, adelantado por El Debate y al que ha tenido acceso Europa Press, fue remitido desde la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), dependiente del Ministerio de Transportes, a la Xunta y en él se traslada el correo del representante de los armadores del buque proporcionando la información.

La comunicación, por parte de Sasemar, apunta que en el mar no se había dado “ninguna noticia” de estos pellets que permitiese hacer recogida a flote. Además, se explica que esta información se trasladó a la Dirección General de Costas/Delegación del Gobierno el 21 de diciembre y también en pasados días a personal del Ministerio para la Transición Ecológica cuando se hizo consulta sobre el asunto.

A continuación, se traslada la información del representante legal de los armadores, que “contrataron la asistencia de técnicos especializados, con instrucciones de monitorizar su posible impacto y asesorar en las acciones que resultase necesario acometer”. “Tras las labores de inspección de estos técnicos, se ha detectado la presencia de pellets plásticos en diversas playas entre Corrubedo y Porto do Son”, apunta el correo electrónico. Los armadores “se ponen a su disposición y a la disposición de las autoridades competentes para coordinar las actuaciones necesarias”.

La Dirección de Recursos Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos de Portugal emitió el día 8 de diciembre un informe sobre la pérdida de seis contenedores frente a sus costas, una información que se trasladó a la Agencia Europea de Seguridad Marítima y a las autoridades españolas.

Cinco días después, el 13 de diciembre, tanto la Xunta como el Ejecutivo central reconocen que tuvieron conocimiento de la llegada de pellets a distintas playas gallegas. Fue a través de la llamada de un particular, que alertó al 112 Galicia de que había recogido varias bolsas de estos elementos plásticos en la costa entre Corrubedo y Porto do Son.

La divergencia se da, no obstante, en el momento en el que el Gobierno central y la Xunta tuvieron conocimiento de la relación entre los pellets que aparecían en las playas y su posible origen. El Gobierno considera que la Xunta ya lo sabía en diciembre, cuando comunicaron el hallazgo de pellets en las playas y señala, además, que se le trasladó telefónicamente. La Xunta, sin embargo, sostiene que en ese momento solo conocían la llegada puntual de estos elementos y que no fueron informados de las dimensiones de la situación hasta el 3 de enero, cuando el Ejecutivo central les remitió una comunicación de los representantes de los armadores en la que se apuntaba este nexo, un correo fechado dos semanas antes. Entre las dos fechas, fueron numerosos los avistamientos de pellets en distintos arenales gallegos.

Fiscalía ve “indicios de toxicidad” en los pellets, que ya llegaron a Francia

El fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, afirma que los pellets de plástico presentan “indicios de toxicidad, no son biodegradables y no pueden eliminarse”, y advierte de que ya se han extendido, no solo a las costas gallegas, sino también a las portuguesas y han llegado ya a Francia.

En el oficio en el que propone la apertura de unas diligencias de investigación, Vercher explica que estas “pequeñas bolas de plástico que se utilizan para fabricar productos” de ese material “contribuyen a la contaminación por microplásticos”, cuya eliminación “constituye una objetivo para la Unión Europea”.

En un escrito remitido el pasado día 8 al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el fiscal de Sala de Medio Ambiente recuerda que el Código Penal castiga en su artículo 325 con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial por uno o dos años al que “contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, ... incluido el alta mar, ... que, por sí mismo o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad el aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas”.

Por otra parte, Ecologistas en Acción presentó ayer en el Juzgado de Noia una demanda penal contra la empresa armadora propietaria del buque Toconao, con bandera de Liberia, así como contra su capitán.