A solo unos días de que Julio Abalde deje de ser oficialmente rector de la Universidade da Coruña (UDC) se ha hecho público que forma parte de la lista del PSdeG de A Coruña para las elecciones autonómicas del 18 de febrero. Es el número 2, por detrás de la independiente Patricia Iglesias. Es su primera vez dentro de la política, aunque en diciembre fue uno de los ponentes de la Conferencia Política que el PSdeG celebró en Santiago y de donde salió el programa electoral de los socialistas gallegos.

¿Cómo ha sido este salto del ámbito universitario al político?

En el momento que finalizo mi mandato como rector, me surge la propuesta de participar activamente en la política ya desde el Parlamento. Yo siempre fui una persona que estaba muy influenciada por el servicio público y esta es otra forma de realizar ese servicio público. Son cosas similares: la gestión de una universidad o el trabajo en un Parlamento para mejorar las condiciones de vida de los gallegos.

¿Su experiencia como rector de la Universidade da Coruña, cargo en el que ha estado durante 12 años, puede aplicarse a la política?

Claro. La política, al final y al cabo, es gestionar. Gestionar los recursos públicos y gestionar las normativas desde el Parlamento, legislar las normas y leyes, y, por tanto, es otra forma de gestión. Yo aportaré mi experiencia de los 12 años de gestión universitaria, más los anteriores en la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia. De lo que se trata ahora es de aportar esos conocimientos y esa experiencia para la mejora de la situación gallega a través del Parlamento.

¿Le costó tomar esta decisión y figurar como número 2 en las listas del PSdeG de A Coruña?

Bueno, esas decisiones siempre son complicadas y hay también más personas que están afectadas por esa decisión. Pero, como ya comenté, siempre tuve el apoyo de mi entorno familiar.

¿Quién lo animó a dar el paso?

Son muchas personas que un momento determinado me dijeron que yo podría aportar algo. Lógicamente, el que más me animó fue el candidato, José Ramón Gómez Besteiro. En la ponencia política ya contó conmigo y eso es lo que me anima, el proyecto y las personas que personalizan ese proyecto.

¿Cómo ve ese proyecto del PSdeG de cara a las elecciones del 18 de febrero?

Yo lo veo muy ilusionante. Creo que es un proyecto muy bien armado que tiene un líder como es Gómez Besteiro, que es un líder solvente. Entre todos trabajaremos para que sea el próximo presidente de la Xunta de Galicia.

¿La Xunta necesita ese cambio?

Sí. Por eso, entre otras cosas, nos presentamos. Yo creo que ya es un tiempo de gobierno importante y el cambio en democracia siempre es muy interesante.