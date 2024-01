El Autidorio Mar de Vigo fue el escenario escogido por Sumar Galicia para el arranque de su precampaña electoral. Un espacio en el que, en el pasado, “se facían as cordas e as redes que ían logo nos barcos que faciamos nos nosos estaleiros e que conquistaron os caladeiros de todo o mundo”, tal y como recordó Ramón Sarmiento, ex secretario xeral de CCOO en Galcia y que ayer fue presentado oficialmente como cabeza de lista por Pontevedra. “Hoxe o desafío e conquistar a Xunta”, añadió este “home que sabe o que é defender a xente, que sabe o que son as posibilidades industriais de Galicia e cal é a política útil”, según describió la líder de Sumar, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social centró su discurso en llamar a la movilización del voto progresista. Recordó que la izquierda reunió 810.000 votos en las pasadas generales en Galicia, frente a los 627.000 que cosechó Alberto Núñez Feijóo para el PP. “As mesmas persoas que votan forzas progresistas en xerais e municipais, pensan que non é posible gañar ao PP nas autonómicas”, señaló y defendió que si se repiten los resultados, Sumar tendrá diputados por Pontevedra y A Coruña. “Si Vigo, Rueda cae”, animó y añadió: “Para gañar hai que crerse que podemos gañar”. Ante medio millar de personas, defendió a Sumar como “a forza que garante o cambio na Xunta, o mesmo que pasou no Estado”. Se dirigió al PSdeG y al BNG para repetir también la unión en Madrid. “Está ben que amosemos que somos diferentes, pero demostremos que somos capaces de darnos a man e gobernar xuntos”. Con gritos de “presidenta, presidenta”, accedió al estrado una emocionada Marta Lois. La candidata de Sumar a dirigir la Xunta, se mostró orgullosa de estar en la ciudad en la que dio sus primeros pasos y descubrió los “valores da xustiza social”, como alumna del colegio de Cabral y del instituto de O Calvario. Reivindicó también su experiencia en la gestión pública con sus ocho años en el Gobierno local de Santiago con Compostela Aberta. “Teño un perfil para gobernar este país”, resaltó la portavoz de Sumar en el Congreso. Alentó a aprovechar esta “oportunidade” en “catorce anos de políticas regresivas” en Galicia y abogó por hacer otras “que teñen efectos directos nas vidas”, mediante un “goberno para o século XXI”. Apuesta por que Galicia sea la segunda comunidad en limitar el precio de la vivienda o por la movilidad sostenible —con metros ligeros en Vigo y A Coruña—, así como por crear un sistema público de cuidados “que poña as personas no centro”. Con respecto a la crisis de los pélets, cargó contra los conselleiros de Mar, Alfonso Villares, y Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. “Non aprenderon dos erros do Prestige; é tempo de botalos, de que non nos volten tomar o pelo”. La cita contó también con el diputado y líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, que aunque admitió que la “marea blanca” de pélets “no es como la marea negra” de chapapote, destacó que “el PP sí es el mismo”, ya que sigue “mintiendo a los ciudadanos” y “ocultando información”. Al igual que Díaz, enarboló los logros de su formación en el Gobierno del Estado. Como el de la subida del salario mínimo interprofesional. Sin nombrarlos, criticó a Podemos, por no aprobar la legislación para la mejora del subsidio de desempleo. “Hubo quien no pensó en la gente que más lo necesitaba”, soltó. Y anunció que “se va a volver a presentar y se va a aprobar”. En la cita, la coordinadora nacional de Esquerda Unida, Eva Solla, también anunció a la número dos por la provincia de Pontevedra, Raquel de Ana Rodríguez. Una “cara descoñecida para case todos” que se definió como “unha muller soñadora e loitadora”. Esta madre de tres hijos, sostiene que “as nosas crianzas merecen un futuro, non un calquera, e somos responsables de darllo”. Sarmiento confesó que precisamente por sus cuatro hijos aceptó la propuesta de entrar en política. “Quero telos traballando e vivindo ao meu carón e, hoxe, esa oportunidade a xuventude de Galiza non a ten”.