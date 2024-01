“Me traigo bolsas de comida del pueblo y la diferencia de sabor es brutal”

Vicente y su pareja acuden al supermercado para comprar carne y pescado, porque prácticamente todas las verduras y hortalizas que consumen durante el año proceden de las huertas familiares. El ahorro puede alcanzar los 30 euros mensuales, pero los productos de casa, además, aportan un sabor y una calidad superiores.

¿Cuánta comida les aporta la huerta familiar? ¿Han calculado cuánto se ahorran en el supermercado?

Voy al pueblo más o menos cada quince días, porque está en Ourense y yo vivo en Santiago. Lo que traigo es básicamente producto de huerta. Al ser estacional, evidentemente no lo tienes todo el año, pero hay cosas que casi siempre traemos, como las patatas. Ahora mismo, la huerta produce algo menos, pero aun así hace unos días nos trajimos ahora grelos y nabizas y hay patatas también. Sobre el ahorro, pues a los 10 euros al mes llego fácil, pero en primavera y verano te puedes ir a los 30 fácilmente porque yo traigo más o menos dos bolsas llenas de comida, con patatas, zanahorias, puerros, judías, tomates, pimientos...

¿No acuden nada al supermercado para las hortalizas?

Es que hay productos que casi no consumimos, por ejemplo, los tomates fuera de temporada. Compramos muy pocos porque la diferencia de sabor y calidad es brutal. Nosotros, como trabajamos los dos en casa, seguimos yendo al supermercado para comprar pescado y carne.

¿En algún momento también se traían carne de matar al cerdo o gallinas?

En mi familia siempre se tuvo la costumbre de matar el cerdo y siempre teníamos carne de este tipo en casa, incluso de cordero, pero ahora ya no. A veces, sí compramos un animal, cada dos años o así, y se mata. Entonces algo siempre hay, pero menos cantidad.

¿Y cómo se organizan para hacerlo? Muchas personas mayores acaban dejando de plantar a medida que ganan años y los que viven en las ciudades no pueden mantener esas huertas.

Nuestra huerta familiar era la huerta de mis abuelos. Toda la vida he ido a la aldea y traído verduras de ella. Cuando mis padres se jubilaron, se fueron para el pueblo y sustituyeron a mis abuelos y ahora ya solo queda mi madre. Cuando voy, la ayudo con un pequeño tractor a trabajar la tierra y a lo que pueda. Mi madre ya tiene una edad avanzada. El día que falte ella no se puede mantener, porque, sobre todo en temporada, la huerta necesita unos cuidados diarios o estar cerca, al menos. Aprovechamos la huerta familiar mientras nuestros padres duren, después no, no se podrá cultivar.