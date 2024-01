El auditorio de Afundación de Vigo se llenó hasta la bandera de militantes y altos cargos del PP para el que hasta el momento se puede considerar ya el mayor acto de precampaña de cara a al 18 de febrero.

El presidente gallego y candidato del PP, Alfonso Rueda, aprovechó para anunciar una de las que será sus medidas estrella si consigue mayoría absoluta en las urnas: la primera matrícula de los grados universitarios en todos los cursos en Galicia será completamente gratuita si es presidente durante la próxima legislatura. “Los gallegos merecen un gobierno que cree nuevas oportunidades para los jóvenes, para que puedan llegar a donde deseen sea cual sea su lugar de origen”, destacó. Recordó así que, de esta forma, las personas tendrán educación gratuita en Galicia desde el inicio hasta los estudios superiores, ya que las escuelas infantiles ya son gratis entre cero y tres años. “Siempre se puede mejorar, y es el momento de dar un paso más a nivel educativo”, apuntó Rueda.

El presidente de la Xunta aseguró además que el gobierno que ha encabezado en los últimos años ha llevado a cabo medidas que “copian” otras Comunidades Autónomas. Es consciente que la sanidad pública gallega es uno de los ámbitos más criticados y que puede ser una de las grandes sangrías de voto. Por eso defendió la gestión de la Xunta. “Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa”, sentenció. Rueda defendió a ultranza su modelo de gobierno y a sus conselleiros.

En clave totalmente electoral, de cara a la cita con las urnas hizo referencia a que la ciudadanía debe elegir: “O estabilidad o desgobierno”. Las referencias a la oposición y al Gobierno de Pedro Sánchez fueron múltiples. Sobre sus rivales el próximo 18 de febrero, los describió como una izquierda “multipartidista, ya no sé ni cuántos son”. Aseguró además que los líderes del resto de formaciones no se llevan bien entre ellos, “¿y quieren gobernar juntos?. El presidente gallego fue muy crítico tanto con el BNG como con el PSdeG. “Da asco ver al Bloque apoyando manifestaciones en favor de presos de ETA”, espetó. Sobre los socialistas, censuró el acto el Vigo del ministro de Transportes, Óscar Puente, a bordo de un tren Avril junto al alcalde Abel Caballero y el candidato Besteiro. “Fue una auténtica tomadura de pelo, solo querían la foto, no dijeron nada de cuándo llegará el tren, lo único que les ha llegado es una multa bien puesta de la junta electoral”, aseguró.

El candidato del PP insistió en los mensajes lanzados las últimas semanas, enfatizando la necesidad de Galicia de tener una mayoría fuerte para no tolerar los agravios frente a las concesiones del Gobierno de Sánchez a otras comunidades, fundamentalmente Cataluña. “No queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a permitir ser menos”, añadió.