El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, apela a “investigar las razones del vertido” de pélets en Galicia y a “asegurar su limpieza”. Durante su intervención ayer en el Parlamento Europeo en el debate sobre el contaminante que llegó a las costas gallegas, el lituano también se ha mostrado abierto a endurecer las condiciones del transporte de estos plásticos para evitar o minimizar que en el futuro sigan produciéndose estos accidentes.

Sinkevicius indicó en su intervención que estos plásticos tienen “impacto en el agua, el suelo y la vida de la gente” y que es necesario “tomar acción”.

En ese sentido, el comisario recordó que el año pasado la Comisión Europea hizo una propuesta de reglamento para prevenir la contaminación y, según explicó, “la CE está trabajando en la Organización Marítima Internacional [OMI] para dar respuesta a este tema tan complejo”.

Bruselas está trabajando no solo para ayudar en la limpieza, sino también para “evitar estas pérdidas” de contenedores y de pélets. Para ello, Sinkevicius ve necesario “un buen empaquetado de calidad” para que el transporte sea seguro, que los contenedores tengan “toda la información” necesaria para su identificación y, por último, “un amarre seguro”, para que esos contenedores “estén en la cubierta inferior o menos expuestos” en los buques.

“Tenemos que aprobarlo de manera rápida y creo que todos estamos unidos en hacer todo lo posible; es muy importante dar una respuesta”, añade.

Tras la intervención del comisario, los europarlamentarios han tomado la palabra para exponer sus puntos de vista. El primer español en hacerlo fue el gallego Nicolás Casares (PSOE), que ha señalado la responsabilidad de la Xunta que, a su juicio, “dejó a ciudadanos y ayuntamientos a su suerte”.

“Los pélets no son bolitas, son un riesgo para el medio ambiente y potencial para salud que hay que combatir como hace el Gobierno de España”, indicó Casares.

En cuanto a futuras normativas, Casares cree que “se necesita una legislación europea reforzada” y que “los gallegos responderán” en las elecciones del 18 de febrero.

A su intervención ha respondido Dolors Monserrat (PP), que no ha hecho alusión a la futura normativa, pero sí a los comicios gallegos. “Pedirle responsabilidad es demasiado, pero al menos abandonen el oportunismo”, dijo.

En la misma línea se expresaron más tarde los “populares” Gabriel Mato y Francisco Millán Mon. El gallego ha señalado que “este debate no se produciría si no hubiera elecciones en Galicia” y que “la Xunta no descansará hasta que las playas estén completamente limpias”. “Hago un llamamiento al sentido común, abandonen ya las maniobras electorales y falsedades”, ha indicado Millán Mon.

Ana Miranda (BNG), por su parte, recordó que “Galicia no está sola”, en alusión la carta cofirmada por más de 60 eurodiputados, como ha adelantado este medio. De igual forma, comentó que la marea plástica “puede afectar al modo de vida de la pesca y el marisqueo”.

“El Gobierno del PP le llama bolitas de plástico a los miles de sacos que no paran de llegar a nuestra costa”, censura, al tiempo que señala que “Galicia merece más y sobre todo un Gobierno responsable”.

Clara Aguilera (PSOE) agradeció a la sociedad gallega por los trabajos de limpieza en las playas y también ha apelado a la mejora de la normativa: “Esperemos que este nuevo desastre sirva para tomar medidas europeas eficaces”.

Nota a la gestión

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, rechazó ayer poner nota a la gestión del Gobierno gallego ante el vertido de pélets en las costas gallegas, que la conselleira de Medio Ambiente calificó de “matrícula de honor”, y criticó la manifestación programada para el domingo para denunciar dicha gestión.

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, al ser preguntado por si comparte la calificación otorgada por la conselleira, dijo que él “no pone notas” y no cree que sea bueno porque, además, “si tengo que poner un diez tiene que ser cuando recojamos todos los plásticos, no solo los pélets”, añade.

“Cada uno juzga como se hicieron las cosas” y los ciudadanos “van a tener ocasión de opinar”, dijo en referencia a las elecciones del 18F.

Además, el comité de expertos que, impulsado por la Xunta, evaluará el impacto de los vertidos plásticos en el mar a medio y largo plazo, celebrará su primera reunión hoy, tal y como avanzó la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, que indicó que en el grupo participan 17 científicos de 11 entidades. Comité que, además, estará “abierto a nuevas incorporaciones”.

Dicha reunión tendrá lugar en las instalaciones de Intecmar y abordará la elaboración de un programa de seguimiento para los efectos de la contaminación a corto, medio y largo plazo; el análisis de la ecotoxicidad de los plásticos en los ecosistemas marinos; y la redacción de un código de buenas prácticas y la regulación necesarias para prevenir vertidos de plástico.