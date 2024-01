“Un puñado de votos cambia la historia de un país”, afirmó Alberto Núñez Feijóo ante los suyos en el arranque de la segunda jornada de la vigésimo sexta interparlamentaria que se celebró este fin de semana en Ourense. El líder nacional del PP recordó que Manuel Fraga perdió el gobierno de la Xunta en 2005 por un escaño y que él mismo se quedó fuera de la Moncloa el pasado 23-J “por cuatro votos”.

Con este mensaje ante diputados, senadores y miembros de asambleas y parlamentos autonómicos, Feijóo apeló a la movilización máxima, a salir a la calle “con hambre y con ganas” y a trabajar “a tope” y no dar ningún voto por perdido para preservar la mayoría absoluta en la cita electoral gallega del próximo 18-F, pero también para salir airosos de la primera consulta en las urnas tras las elecciones generales. “Una mayoría absoluta será un mensaje al resto de España de que los gallegos apuestan por la estabilidad”, dijo dirigiéndose al candidato y su sucesor al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que puso como ejemplo de confianza: “Es uno de los políticos con más experiencia autonómica de España, hay pocos candidatos en el conjunto de comunidades autónomas que tengan el historial, los antecedentes, la formación, la dedicación y la madurez que se necesita para presidir Galicia”, aseguró.

Aupó así al candidato del PP gallego y animó a concentrar el voto en Rueda, frente a un “multipartito” formado por PSOE, BNG, Sumar y Podemos al que “en campaña le vale todo” y del que, se pregunta Feijóo, “¿ha entendido alguna vez Galicia? Apuntó, incluso, que el candidato de los socialistas a presidir la Xunta “no es de su partido, sino del BNG”.

Aunque ya se presentó el sábado por sorpresa en la primera sesión de la interparlamentaria, la intervención de Feijóo en Expourense estaba programada para la clausura del evento este domingo, en un acto con un millar de asistentes y en el que estuvo acompañado por el presidente de la Xunta y candidato, Alfonso Rueda.

Fue una jornada cargada de ataques al “desgobierno” de Pedro Sánchez y en la que se lanzó munición contra el independentismo y los nacionalismos, con alusiones directas al BNG, partido al que el propio Rueda reprochó su participación al lado de Bildu en la manifestación a favor de la liberación de presos de ETA “que mataron a gallegos en el País Vasco”, dijo. “Me da noxo, no lo podemos tolerar. Son muy bravos en Galicia, pero muy mansos en Madrid; no son nada útiles”, añadió, cargando también contra “sus socios”, el PSOE gallego, “el más servil a Ferraz de toda España”.

En su intervención, Alfonso Rueda señaló que todo lo que ocurre en España “nos importa y nos influye” en Galicia, y se mostró partidario de “seguir avanzando y gestionando desde la estabilidad y el sentidiño, con humildad y sin soberbia. Queremos que Galicia sea una tierra amable, abierta, integradora y parte de España”, apuntó y presumió del PP como un partido fuerte y unido frente a una izquierda enfrentada y enfurruñada: “Lo que se decide el 18-F es el futuro de Galicia, un futuro que pasa por seguir manteniéndonos lejos del barullo que quiere instalar la izquierda, lejos de esa subasta constante que suponen los nacionalismos e independentismos, lejos de la crispación y del enfado permanente, y lejos de una forma de pensar y de concebir la política absolutamente ajena a lo que sienten la mayoría de los gallegos”.

En esta línea, Feijóo apeló a los votantes de Vox para que apoyen “la única alternativa para que el sanchismo no gobierne en Galicia” y a los del PSOE “una vez que se han dado cuenta de que les han tomado el pelo y el programa no es el del PSOE”. El líder del PP defendió el apoyo a Rueda como “la única posibilidad para que no gobierne un multipartito que ni los militantes socialistas votarían”, apuntó.

La interparlamentaria coincidió con la celebración en A Coruña de la convención socialista, con la participación de Pedro Sánchez, a quien Feijóo reprochó que no hubiese venido en tren, trayendo los Avril. También cargó contra el presidente del Gobierno censurando que este evento se centre en “los problemas que tiene el PSOE para mantenerse en el gobierno y nada en cómo se puede mejorar el futuro de los españoles”. El líder alertó de que “todo está en venta en España” y acusó a Sánchez de “comerciar con la calidad democrática, las instituciones, los presupuestos del Estado, los derechos de los españoles y con la dignidad de los demás porque hace tiempo que ellos han perdido la suya”.