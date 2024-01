Prisión para cuatro de los seis detenidos por el alijo de coca en un pesquero de Camariñas

Seis de los siete detenidos el pasado martes en el municipio coruñés de Boiro, en la localidad vizcaína de Portugalete y en Madrid, presuntamente relacionadas con el cargamento de 1.400 kilos de cocaína intervenido en agosto en el pesquero Nuevo Furuno en Camariñas, pasaron este jueves a disposición judicial. Esposados y ocultando sus rostros con capuchas o cazadoras, los seis arrestados eran trasladados minutos antes de las diez de la mañana a las dependencias del Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión, que desde el comienzo asumió la investigación relacionada con este alijo. Agentes de la Policía Nacional trasladaron a sede judicial a dos de los detenidos a bordo de un furgón, y a los otros cuatro en dos vehículos. El séptimo de los arrestados el martes había quedado ya en libertad en las dependencias policiales.

Tras tomarles declaración, la jueza ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de cuatro de los seis detenidos que pasaron a disposición, fundamentalmente por detectar riesgo de fuga, mientras que ha ordenado la puesta en libertad de los otros dos, pues, en su caso, no hay pruebas contundentes de su presunta participación en los hechos. No obstante, los seis están siendo investigados por un presunto delito contra la salud pública. Durante las entradas y registros domiciliarios llevados a cabo el martes se decomisaron 20.000 euros en efectivo, pero no fueron intervenidas sustancias estupefacientes.

La investigación continúa bajo secreto de sumario para proteger futuras actuaciones en una operación que sigue abierta y con la que la Policía Nacional trata de dar con los suministradores de la droga. En este sentido, habida cuenta de la cantidad de cocaína intervenida (1.400 kilos) y del número de personas detenidas, todo apunta a que los agentes cercan a una importante banda de tráfico de drogas que, de momento, tiene ramificaciones en tres comunidades autónomas (Galicia, Madrid y País Vasco). Con todo, no trascendió aún de dónde es cada uno de los arrestados.

Estas detenciones se suman a la de Brais Mariño Romero, de 27 años, el boirense que tripulaba el Nuevo Furuno en el momento de su apresamiento, y a la de Luis Alfredo Yáñez Martínez, de 32, también vecino de Boiro, apresado el pasado día 30 de noviembre tras permanecer más de tres meses en busca y captura.

El Nuevo Furuno, que tiene puerto con base en la localidad de Camelle, en A Costa da Morte, es un pesquero de casco de madera de 12,6 metros de eslora, que fue dado de alta en el registro del Ministerio de Pesca en junio de 1997.