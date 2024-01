Las protestas en Francia colapsan la puerta de salida del 75% de la exportación gallega

Las movilizaciones de los sindicatos agrícolas franceses, que habían anunciado un “viernes negro” con el bloqueo de las principales carreteras del país tras varios días en pie de guerra, obligó a cortar el tráfico por la autopista AP-7 en la frontera entre España y Francia por La Jonquera. Los vehículos fueron desviados por los Mossos d’Esquadra unos kilómetros más al sur y la Gendarmería francesa cerró en ambos sentidos la autopista A9 en El Pertús. La situación está siendo especialmente complicada en los alrededores de París, que los agricultores quieren sitiar con cinco barricadas en puntos estratégicos de acceso a la ciudad para impedir la movilidad de las personas que tuvieran previsto salir este fin de semana. Las carreteras del sur, la A9 (la autopista que entra por La Jonquera) y la A7 (entre Marsella y Lyon) suman un total de 400 kilómetros cortados al tráfico. “Nunca habíamos visto algo así, a tal escala y durante tanta duración”, explicó a agencia France Press un portavoz de la empresa Vinci Autoroutes, gestora de estos dos importantes ejes viarios.

Lejos de aplacarse, el panorama se complica cada vez más, después de que el potente sindicato CGT haya hecho un llamamiento a sus militantes “a reunirse con los trabajadores agrícolas” y sus demandas por los recortes de los subsidios agrícolas, la política ambiental de las autoridades comunitarias y el incremento de los costes energéticos, principalmente. De hecho, el secretario del sindicato CGT de TotalEnergies en Le Havre ha explicado que “nada está excluido” y que sus bases están discutiendo la posibilidad de realizar bloqueos también en las refinerías.

Francia es uno de los destinos de cabecera de las exportaciones de Galicia. En 2022 se superaron los 2.500 millones de euros en mercancía por carretera, a lo que hay que sumar los 1.471 millones en importaciones que llegan desde allí. Pero la frontera con el país galo es puerta de salida para mucho más negocio. El 75% del comercio exterior de las empresas de la comunidad cruza los Pirineos en camión, unos 11.100 millones de euros al año, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio.

Por este motivo, desde el sector del transporte gallego observan con preocupación lo que está sucediendo en Francia. “Sentimos temor”, expresa Myriam Otero, secretaria general de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor), que aglutina a unos 1.500 transportistas, de los que el 70% transita habitualmente por territorio galo.

“Francia es un paso obligado en nuestras rutas, ya que nos une con el resto de Europa”, señala Otero. Apetamcor asegura que solicitará a la Administración central que reclame al Estado francés la responsabilidad patrimonial en caso de que algún camión gallego resulte dañado en las manifestaciones. Por su parte, el presidente de la Federación Gallega de Transportes de Mercancías (Fegatramer), Ramón Alonso, explica que recomendaron a sus asociados “no ir a Francia”. “La situación se fue endureciendo y no podíamos arriesgarnos a que pasar algo”, señala. Aunque reconoce que Galicia no es de las comunidades más afectadas del país, recuerda que en la región “hay mucha más actividad afectada de lo que la gente piensa”. “Automoción, lácteos, pescado... todo está afectado por esto”, apunta.

Ramón Alonso señala que ya hablaron con el Ministerio de Transportes para que mediara, sin éxito, y también avisa de que tienen a socios “atrapados” en el país galo. Lo que les recomiendan es que esperen en una gasolinera “a que pase el temporal”. “Esto es importante porque Francia es la puerta de Europa”, resume.

Gabriel Attal cede y elimina el impuesto al diésel

El primer ministro francés, Gabriel Attal, reiteró la oposición de Francia al acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur en un intento por aplacar las protestas de los agricultores, que se manifiestan desde hace una semana. Todo en una jornada en la que también anunció una serie de medidas para calmar la situación, como el fin de la subida gradual del impuesto sobre el diésel no vial, una simplificación de la normativa sobre los setos agrícolas, así como un aumento de 50 millones de euros para la agricultura ecológica, entre otras. “Hemos decidido situar la agricultura por encima de todo”, dijo Attal en una granja de Montastruc-de-Salies. “Sin nuestros agricultores, ya no somos Francia, y no somos un país”. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, pedirá en la cumbre de la Unión Europea del próximo 1 de febrero una nueva derogación de la obligación de dejar un 4 % de la tierra en barbecho, y simplificar la PAC, dentro de estas medidas para tratar de aplacar las protestas de sus agricultores.