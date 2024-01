La Policía Autonómica tiene la plantilla más raquítica en diez años con un 30% de vacantes

Protección de personalidades y edificios de la Xunta. Con esa función se creó en 1991 la Unidad de Policía Adscrita de Galicia (UPA). Entonces su plantilla arrancaba con 157 efectivos. Pero con el paso de los años la conocida como Policía autonómica asumió nuevas competencias, entre ellas la investigación e inspección de incendios forestales, menores, violencia de género, furtivismo, marisqueo ilegal, protección del medio ambiente, urbanismo, caza y pesa o la vigilancia del Camino de Santiago. Sin embargo, sus efectivos no aumentaron a la par que lo hacía su cartera de tareas. Con un catálogo de puestos de trabajo fijado en 500 plazas, nunca llegó a cubrirse al cien por cien y el máximo en las comisarías de la comunidad fue de 474 efectivos en 2014, año siguiente al último concurso específico de méritos convocado por el Ministerio del Interior. Desde entonces, la Xunta exige al Gobierno que cumpla el catálogo con el objetivo de poder ejercer “eficazmente” las competencias asignadas. En la actualidad, la Policía Autonómica afronta el día a día en el territorio gallego con 351 agentes, lo que se traduce en un déficit del 30%. En una década, pese a tener más cometidos, la unidad perdió la cuarta parte de sus efectivos.

En un informe interno elaborado esta semana por la UPA y al que ha tenido acceso este periódico, se advierte de la urgencia en reforzar la plantilla, cada vez más envejecida —si en el año 1991 la edad media era de 34 años, hoy está en casi 49—, al tiempo que alerta de la carencia de mandos, con un déficit entre el 50 y el 56%, según la categoría. Pero este raquitismo en la plantilla, sostiene, “podría agravarse todavía más si se tiene en cuenta el personal que está en comisión de servicios (13), los que están realizando cursos de ascenso (1), los liberados sindicales, así como las jubilaciones previstas para ese año (5)”.

De las seis comisarías con las que cuenta la UPA en Galicia, cuatro provinciales junto con la sede local de Vigo y la central de Santiago, la que acusó una mayor caída en su plantilla en la última década fue la de Pontevedra, con una reducción de casi el 30%, seguida de la unidad de A Coruña (-24,4%), la de Lugo (-24%), la de Santiago (-23,3%) y, finalmente, la de Vigo (-22,4%). Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en Galicia, coinciden con la Xunta en que el catálogo actual no es suficiente y hay que ampliarlo. Las sedes, según apunta el SUP, deben tener un número adecuado de policías: nunca por debajo de los 60. Pero en la actualidad, solo la central de Santiago supera esta cifra (en concreto cuenta en la actualidad con 158). En Ourense, Pontevedra y Vigo afrontan el día a día con 40 efectivos en su plantilla. Mientras que en Vigo y Lugo lo hacen con 38 y en A Coruña, con 37.

Desde el último refuerzo acometido por Interior en 2013, el número de efectivos en la UPA ha ido a menos. Mientras en las otras unidades policiales en la comunidad, la cobertura de plazas supera el 90% en la Policía autonómica se queda en el 70%. Se trata del segundo porcentaje más bajo entre las comunidades con unidades policiales adscritas —Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía—, solo por detrás de esta última (63%). En las otras tres, la cobertura de los puestos de trabajo es similar: 73% en el aso de Valencia y 74% en Aragón , según datos recabados por el SUP.

Fue en 2013 cuando se alcanzó el máximo de personal en las UPA, pero desde ese año, las plantillas fueron a menos. En Galicia, 2019 fue el último ejercicio en el que la unidad superó la barrera de los 400 efectivos, siguiendo una curva descendente hasta llegar a los 351 con los que cuenta en la actualidad.

“Esta reducción paulatina afecta al desarrollo normal de sus funciones y determina ciertas peculiaridades, como el incremento e la edad media del personal policial por la falta de incorporación de nuevos efectivos”, recoge el informe interno de la UPA, que depende de la Consellería de Presidencia. Por ello, la Xunta volverá a reclamar al Ministerio del Interior que, al menos, cubra las plazas vacantes e tener el 100% de la dotación de policías prevista para Galicia e incluso ampliarse para asumir nuevas competencias. Por otro lado, también urge al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaksa que apruebe el convenio que “permita convocar cuanto antes el concurso de méritos para que esta unidad policial pueda prestar el servicio al que la ciudadanía tiene derecho.” Interior comunicó por carta al Ejecutivo gallego el compromiso de adscribir 50 nuevos agentes, pero de forma temporal.

Los agentes afrontan un día a día “inasumible” que les obliga a “priorizar” en lo más importante

La lista cada vez más amplia de competencias que tiene asignadas la UPA con una plantilla cada vez más reducida hacen que haya funciones que tengan que “dejarse de lado” y otras “que no puedan atenderse con la suficiente calidad que se venía haciendo”. Así lo advierte el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Galicia, Roberto González, al tiempo que apunta que con una ocupación de las plazas del 70% frente a más del 90% en otros policiales hace “inasumible” la carga de trabajo diario y obliga a “priorizar en lo más importante”. Con el objetivo de analizar la situación de las plantillas de las unidades de Policía adscrita , el SUP, mayoritario en el cuerpo, ha solicitado una reunión con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.

El colectivo advierte de que las UPA cuenta en la actualidad con la tasa de cobertura más baja de la última década, coincidiendo por el contrario, con el mayor porcentaje de ocupación de las plantillas de la Policía Nacional en el mismo periodo. En consecuencia, avisa el SUP, “se está lastrando la prestación de los servicios encomendados y provoca un redoble de esfuerzos difícilmente asumibles”. “Las responsabilidades y funciones que asignan las nuevas normas —como es la ley del juego— requieren de un aumento de efectivos destinados de forma exclusiva a labores de inspección, control y vigilancia””, concluye.