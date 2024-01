La Audiencia Provincial de Ourense ha acordado archivar la causa por el presunto crimen de la comisaría de Ourense, un caso en el que estaban investigados dos gemelos que pertenecen también a la Policía Nacional.

La Audiencia Provincial de Ourense consideró los recursos interpuestos tanto por los hermanos investigados por el presunto delito de la comisaría de Ourense como por la Fiscalía contra el auto de transformación en procedimiento por jurado de 9 de mayo de 2023, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 3. El tribunal revoca la resolución recurrida y acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo del procedimiento en resolución firme contra la que no cabe recurso.

Los magistrados señalan que "un solo indicio sustenta la atribución de la muerte" del agente "como consecuencia de una actividad violenta llevada a cabo por un tercero", en concreto "la posición final en la que se encontraba la corredera del arma, en situación de apertura". Para el tribunal, se trata de un "indicio ciertamente controvertido al concurrir sobre el mismo distintas opiniones periciales".

En el auto se señala que "aun admitiendo que la muerte pudo ser consecuencia de la acción violenta de un tercero", no encuentran "un acervo probatorio con la suficiencia necesaria para señalar a los hermanos investigados como esta tercera persona".

Añaden que "no se ha presentado prueba de ningún tipo sobre su participación en el robo de las armas. El conocimiento que hayan tenido de este hecho no puede identificarse con su autoría" y que tampoco consta el motivo alegado, "ya que no hay indicios de que temieran una manifestación incriminatoria de la víctima en el robo de las armas y la confección de anónimos que ampliarían la responsabilidad sobre su persona".

El tribunal concluye señalando que en el presente caso “no se presenta un cuerpo indiciario con la suficiencia necesaria para la imputación de la presunta muerte violenta” a los hermanos investigados.