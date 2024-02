“Segundo os seus contadores, Galicia leva un século extinguíndose. Iso non é certo”

O xornalista e asesor político coruñés Rodri Suárez publica o ensaio Galicia Reducida, no que propón rachar co “marco conservador” na construción da autonomía.

Que é o que o empurra a escribir Galicia Reducida? De que se decata cando analiza os marcos da política autonómica?

É algo que nace de ler moito. Primeiro, o libro nace de Twitter, fálase moito de Twitter, que é algo que é bastante novidoso dentro do ensaio político galego. Nace dos datos electorais, que fan ver que as derrotas continuas da esquerda nas autonómicas, tan distintas ás vitorias ou empates das xerais e municipais, teñen que ver coa excepción urbana nas dúas grandes áreas, A Coruña e Vigo. Por que o progresismo fracasa nos seus fortíns noutras eleccións? Ao mesmo tempo, nace de como se fala do que é a galeguidade, incluso nun sentido máis cultural. A galeguidade como sinónimo eterno de rural. Que o imaxinario cultural de Galicia sexa o da eterna ruralidade xa non cadra coa Galicia actual, que xa non é agrícola, senón que en moitas cousas é unha auténtica potencia moderna. É unha modernidade que ten os seus motores nas dúas cidades, que están bastante lonxe do que se entende como Galicia.

É crítico co que denomina “marco conservador” da autonomía. Mesmo sinala que hai certa hostilidade cara A Coruña e Vigo.

Si. O marco autonómico conservador, a constante teima de difundir unha idea de Galicia que é antiga. Se miras os carteis cos que hai 44 anos se chamaba ao voto no referéndum do Estatuto de Autonomía ves chalanas, hórreos, referentes da ruralidade. Se hoxe miras as campañas do Xacobeo, a imaxe é practicamente a mesma. Cando a un lle piden un pensamento sobre Galicia, ou se lles pide aos nenos das cidades, non lles vén á cabeza a Torre Hercón, ou o barrio de Navia en Vigo, ou os guindastres de Ferrol: o que lles vén á cabeza é o mesmo que lle viña a un señor de hai un século. Iso é o que eu chamo reducir Galicia. Se a modernidade, o dinamismo, a innovación, na que tamén somos referentes, non aparece no marco cultural, iso acaba chegando ao marco político, e crea un marco político conservador, que a quen beneficia é á dereita, no que as veces tamén cae a esquerda.

Canto hai de intencionalidade nisto? Para a dereita hai un claro interese electoral. Peca a esquerda de inocente, calcula mal ou hai unha querenza excesiva polas esencias?

Na esquerda, no ámbito autonómico, hai pouca valentía á hora de innovar o marco. O marco conservador beneficia a dereita porque a converte en recurso de seguridade para manter un país así. Hai xente que vota nas autonómicas pensando que o autogoberno só afecta á agricultura e á pesca, cando ten competencias en vivenda ou en economía. Por que a esquerda non fai ese razoamento? Penso que hai algo de ameaza: se ti falas moito das cidades, hai medo a ser cualificados de localistas, e, por outra parte, hai sectores da esquerda que culturalmente son conservadores. Os sectores máis tradicionais da militancia do nacionalismo comparten case ao 100% a mesma imaxe de Galicia, como o imaxinario que manexan os grupos antieólicos, unha Galicia chantada no tempo, que segue a ser unha postal de montaña e non un axente de modernidade e de moito futuro.

É transversal no nacionalismo?

Estes días, Ana Pontón dixo nun mitin unha frase textual do libro: hai moitos galeguismos, e a xente pode apoiarnos fale o que fale e vote o que vote, recoñecendo a diversidade dos galeguismos. O que pasa é que iso non ocorre durante os tres anos e medio anteriores, nos que seguen moi anclados nesa idea de Galicia intocable, tráxica, espoliada, colonizada. Sempre coa impotencia como escusa. É unha cuestión que pasa pola lealdade cega aos históricos: se Castelao dixo iso, isto temos que seguir sendo. Castelao falaba dun mundo que xa non existe. Ese rumbo, como actuación do presente, é limitante e castrante.

A abstención urbana é un elemento chave nas victorias do PP nas autonómicas. Pesa máis o marco conservador na incapacidade da esquerda de mobilizar, ou unha lei electoral que non favorece ás opcións minoritarias?

A lei electoral actúa, aínda que a esquerda non a rebaixou ao 3% cando gobernou. Este libro está escrito un pouco para abrir un melón, ou con ánimo polemista, quere facer pensar moito sobre isto. Hai unha incapacidade á hora de saír dese marco. A segunda cita que organizou Sumar, cando apareceu, foi en Galicia. En Madrid falábase de avance, de industria sostible. Cando veu a Galicia, propuxo unha imaxe que non ten que ver coa realidade: foi ao Courel a falar de poética, de abandono do rural, da traxedia. Con frases que asinarían Manuel Fraga ou Alfredo Brañas: “a xente marchou de aquí a outros lados”... si, marchou as cidades de Galicia. No tema do nacionalismo, está a loita histórica contra a industrialización ou á construción da AP9. O progresismo ten que progresar tamén nas ideas, senón convértese en conservador. A presión dese mundo trasládase a outros actores, que teñen medo a romper con ese imaxinario por medo a ser acusados de señoritos de ciudad. É que os galegos vivimos nas cidades. Galicia é un país completamente urbano, igual que calquera país de occidente.

Bota en falta mensaxes máis centradas nas oportunidades de Galicia e menos nas aldraxes?

Boto de menos que se fale de Galicia como unha potencialidade, ou que se faga oposición dicindo que o Goberno non está aproveitando esa potencialidade. Hai veces que caemos na esaxeración, e convertemos Galicia nunha desfeita. É algo que non ten sentido: se ti gobernas as cidades grandes, e despois dis que Galicia é unha desfeita, estás autoinculpándote. Hai que saír do dramatismo, que ten longa tradición. Segundo os seus grandes contadores, Galicia leva un século extinguíndose e morrendo. Iso non é certo.

Que papel xoga Santiago? É unha cidade, pero centra o marco.

Quen constrúe o marco é a dereita. Manuel Fraga, Barreiro, Albor, constrúen esa idea da Galicia rural, impotente, aldraxada. O primeiro discurso de Fraga como presidente da Xunta é idéntico ao que podería facer un século antes Brañas ou un líder da UPG hoxe en día. Ese inmobilismo é catastrófico para á esquerda, pero non para a dereita. O papel de Santiago é curioso: a Santiago extráenselles as súas características máis progresistas, dende as Marías ata o Banquete de Conxo, e focalízanse no faro da cristiandade, a cuestión relixiosa. O que dicía Otero Pedrayo: “é a aldea máis grande de Galicia”. Se ti repartes e dás bóla a unha Galicia na que teña un papel a modernista A Coruña ou a proletaria Vigo, o marco conservador queda amputado, por iso se concentra todo en Santiago.