La líder de Sumar, Yolanda Díaz, viajó el primer sábado electoral en la carrera al 18-F a su tierra natal, Ferrol, para levantar la bandera sindical y feminista y arropar a la candidata a la presidencia de la Xunta, Marta Lois. Precisamente, se dirigió los trabajadores y a las mujeres, a quienes pidió que se movilicen y acudan a las urnas, dejando claro el porqué: Ocurre “igual” que el 23 de julio, Sumar es la pata del “cambio”. “Con PSdeG y BNG no llega, así Rueda está tranquilo”, enfatizó la ahora vicepresidenta segunda del Gobierno.

“Os pido el voto a Marta Lois, que concentréis el voto en Sumar para poder ganar la Xunta. No me creían que éramos la fuerza decisiva para tener un gobierno de coalición progresista”, recordó Yolanda Díaz, para insistir: “Si Sumar no hubiese logrado el resultado que sacamos, hoy sería presidente Feijóo y vicepresidente Abascal”.

La líder de la coalición española de izquierdas insistió en dibujar una situación análoga, exactamente igual, en Galicia. Marta Lois es “buena persona” y “está en sus manos que Rueda salga de la Xunta de Galicia”, atajó. “Si votamos Sumar, Rueda cae”, remarcó Díaz para apelar al sindicalismo, a los trabajadores que reivindicaron en las calles los derechos laborales y a las mujeres y feministas, como Concepción Arenal.

La cita vino a colación de que Díaz reveló —un día después de su visita al Vaticano— que cuenta con el beneplácito del Papa para reducir la jornada laboral y pidió “ayuda”: “Dentro del gobierno también tengo problemas; sé que voy a tener muchos problemas con la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial”, indicó la vicepresidenta segunda, en una llamada a las fuerzas sindicales y a todos los trabajadores para lograr la medida comprometida. No obstante, prometió que se convertirá en una realidad como la subida del SMI.

También apeló a Pablo Iglesias, fundador del PSOE, para recordar que su primera lucha en la calle fue por la jornada de las 8 horas y aseguró que es preciso ahora recoger ese legado. “Ayer (por el viernes) el papa Francisco me dijo que era clave tener tiempo para vivir, para pasear, para disfrutar y para amar”, manifestó la líder de la formación laborista, que recordó los augurios de que se iban “a cargar el país” subiendo el salario mínimo pero lo que hizo fue “salvarlo”, singularmente, en la pandemia.

“¿Pensáis que si no estuviera Sumar en el gobierno se iba a hacer esto?”, preguntó ante varios cientos de asistentes el mitin y ante la mirada cómplice de Marta Lois. Frente a eso, las líderes de Sumar plantearon “anticipar la primavera” para “poder sonreír con esperanza por un futuro en Galicia mejor”. “Porque queremos un país en el que nuestros hijos no tengan que emigrar, porque el país del PP regala maletas a los mejores expedientes académicos”, prosiguieron.

Errejón arranca en gallego

El próximo portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, hizo aparición en Galicia para arrancar hablando en gallego en el mitin. La propia candidata a la Xunta, Marta Lois, a la vista de su soltura en el idioma de Rosalía de Castro, consideró que se merecía el “pasaporte” de Galicia.

“El problema no es que Rueda no tire, que no tira; el problema es el modelo fracasado del Partido Popular”, prosiguió Errejón. “El señor Rueda, discípulo de Feijóo, ha empezado esta campaña electoral al trantrán diciendo que ya estaba todo hecho. Y ha habido otra mujer gallega que ha empezado a caminar, que no ha insultado a nadie, que habla de vivienda, que ha empezado a hablar de igualdad entre mujeres y hombres, de salud mental, de un proyecto económico para Galicia... y que con cada paso que da, aleja un poquito más a Rueda, al que ya no le llega la camisa al cuello”, remarcó el madrileño sobre su compañera gallega de formación.